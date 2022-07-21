IKEA瑞典餐廳推新菜色！BBQ帶骨牛小排車拚小龍蝦
IKEA美食街總是人潮滿滿，排隊買餐的人比買傢俱的人還多，更曾被戲稱是「被傢俱耽誤的美食餐廳」！IKEA今（21）日再推出瑞典餐廳新菜單，首次推出BBQ帶骨牛小排，以秘制比例BBQ醬調味，搭配清爽脆口的球芽甘藍與溫烤蔬菜。左宗棠雞丁飯，搭配辛辣香氣的醬汁，還有Q泰國香米的雞汁飯，每一口都香辣回甘。還有健康又美味的鮭魚菲力佐青醬花椰米，濃郁九層塔香氣令人再三回味！
不僅如此，IKEA又再次推出的熱門餐點瑞典小龍蝦派對主題餐點，包括獨門秘方調製而成的麻辣小龍蝦、口感彈牙的松露小龍蝦焗烤麵、酸甜爽口的泰式小龍蝦沙拉，不同口味及料理方式的小龍蝦餐點帶給你超大滿足感！肉食控和小龍蝦控的你這次絕對不要錯過，期間限定從今日一直到9月30日。
另外，許多人期待的IKEA霜淇淋，這次又推出兩種不同的口味！瑞典美食小站推出期間限定榴槤風味霜淇淋，絕對讓你「榴槤」忘返，還有首次推出的乳酪蛋糕風味霜淇淋，讓人忍不住一口接一口！
不僅有新菜色登場，IKEA也推出許多新的家飾品！這次以在疫情時代，要怎麼把自己的家創造的溫馨為概念，讓你在小空間中就可以有更簡約、方便整理的空間。IKEA更推出許多傢俱讓適合居家辦公或學習的解決方案，在開學季前，讓全家大小都能有屬於自己的溫馨空間。