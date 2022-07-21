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建構遊艇觀光遊憩！唯一修造船結合遊艇碼頭BOT簽約

▲全國唯一修造船結合遊艇碼頭BOT案簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.07.21)
▲全國唯一修造船結合遊艇碼頭BOT案簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.07.21)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-21 22:00:00

高雄市興達漁港修造船區及海洋遊憩設施民間自提BOT案於今(21)日，在興達漁港碼頭，舉行修造船結合遊艇碼頭BOT案簽約儀式，未來配合目前遊艇產業製造、行銷與營運產業跨業整合的發展趨勢，建構遊艇觀光遊憩服務機能。

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修造船結合遊艇碼頭BOT案簽約儀式，是在高雄市長陳其邁、立法委員邱志偉、市議員李亞築、陳明澤、黃明太議員服務團隊及台灣遊艇公會理事長龔俊豪等人見證下，由市府海洋局局長張漢雄、財政部國有財產署副署長李政宗、嘉泰遊艇公司董事長何妙娟等三方代表，完成簽約儀式。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.21)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2022.07.21)
高雄市長陳其邁在致詞時表示，高雄遊艇產業非常具有競爭力，產值已佔全國遊艇產值8成，台灣則在全球遊艇產值則排名第四、亞洲第一，且台灣製造遊艇技術獨步全球，以工匠精神打造的每一艘遊艇，吸引許多國內外買家，他承諾，高雄市政府一定會扮演好助攻及扶持產業發展的角色。

▲全國唯一修造船結合遊艇碼頭BOT案簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.07.21)
▲全國唯一修造船結合遊艇碼頭BOT案簽約。(圖／記者黃守作攝，2022.07.21)
陳其邁說，國人經濟條件與休閒旅遊日漸興盛，但全台遊艇碼頭數量有限，遊艇停泊與相關服務設施空間明顯不足，他稱讚促參廠商獨具慧眼，能夠看上興達漁港優越的地理位置和極具開發潛能，採促參民間自行規劃BOT方式，計畫5年內投資24億元，完成興建3座修造船廠廠房和95席遊艇碼頭，未來配合目前遊艇產業製造、行銷與營運產業跨業整合的發展趨勢，建構遊艇觀光遊憩服務機能，同時也可提供當地漁船上架服務，漁民不用舟車勞頓到外地維修漁船。

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