Omicron變異株　陳其邁：即使不出門仍可透過家人感染

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高雄市65歲以上長輩（含原住民身分55歲以上）第4劑疫苗第2波社區接種站，於今(21)日起至7月28日共8天71站次，接種莫德納疫苗，今天13站發單通知符合接種人數共3.5萬人。
衛生局提醒設籍於高市65歲以上尚未接種第四劑疫苗的長輩朋友，請依通知單日期攜帶健保卡、身分證、黃卡、接種通知單、疫苗接種評估及意書前往接種疫苗，完成疫苗接種現場可領700元禮券及快篩試劑2支。需要接送前往接種的獨居、重大傷病、身心障礙長輩，請聯繫區公所預先安排免費計程車接送。
2歲至5歲嬰幼兒，可於7月23日、24日至高雄市10處社區接種站接種，當日請攜帶健保卡及兒童健康手冊，完成接種者送兒童牙刷1支。為監測嬰幼兒接種疫苗後健康情形，請由家長代為註冊加入V-Watch，2歲以下至6個月以上的嬰幼兒由於年紀較小，請家長安排家中幼兒就近至本市224家疫苗合約院所接種。
此外，明天起COVID-19疫苗第二次追加劑實施對象擴大開放至50歲以上成人，接種間隔與第一次追加劑間隔5個月(150天)以上，確診者建議於確診3個月後再接種，以延長疫苗保護力。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。