延續本田性能魂 ─ 全新Honda Civic Type-R正式發表

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2022年適逢Civic車系問世50周年，同時也是Type-R誕生的30周年，Honda在此刻推出了由第11代Civic所衍生的最新Civic Type-R。其實Honda這波發表Civic Type-R，並沒有公布太多訊息，不過可以確定的是它在測試階段，已經破了鈴鹿賽道的最速前驅車單圈紀錄。
全新Civic Type-R以輕量化、高剛性車體，建構高速穩定性與手術刀般的俐落操駕反應，除了上述於鈴鹿賽道進行測試，前往「綠色地域」紐柏林賽道是必經過程。動力系統同樣為2.0升渦輪增壓引擎，搭配六速手排變速系統，不過Honda尚未公布詳細動力數據，預計在9月在日本上市時，會再公布詳盡資料。
外觀部分，依循前代換上了讓整輛車更長、更低與更寬的空力套件，增添肌肉感與美感，車頭換上了蜂巢狀水箱護罩與內含大型氣壩的全新前保桿，從前下擾流翼、前葉子板連成一氣的側擾流翼與後分流器都提高了氣流效率，搭配上全新設計的鋁合金後尾翼，整體搭配同時兼具提供下壓力與減少阻力等特性，而車尾置中的三出式排氣尾管已成為Civic Type-R最具代表性的外觀特色。而Honda為新款Civic Type-R提供包括：Historic Championship White、Rallye Red、Boost Blue、Crystal Black Pearl和Sonic Grey Pearl共五種車色。胎圈組則是19吋多輻式鋁合金圈搭配尺寸為265/30ZR19之Michelin特製配方的Pilot Sport 4S性能胎。煞車也升級 Brembo前350mm通風碟搭配四活塞卡鉗。
進入座艙，配上Type-R最具代表性的紅色跑車化座椅、紅色地毯與紅色飾條，以及金屬排檔頭，方向盤也是仿麂皮包覆的運動三輻樣式。同時順應潮流，配有10.4吋全數位化儀錶版，並具有專屬於+R動態模式的顯示設計，最上方為條狀轉速表，換檔轉速指示燈與排檔顯示等激烈操駕時最需要的訊息，下方則可由駕駛自選車輛訊息。另外，車內也會有五位數流水編號的專屬銘牌。
同時新Civic Type-R還配有Honda LogR數據紀錄儀，可記錄車輛行駛之機械數據與駕駛者操駕狀況，以及單圈紀錄與分享行車紀錄影片等功能。
全新的Civic Type-R預計在秋天於各市場上市，更詳盡的車輛數據與訊息會再一併公布，不過現在車迷們應該最關心的會是新Civic Type-R到底又破了那些賽道的最速前驅車單圈紀錄吧。