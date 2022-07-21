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時力揭台中空品改善假象　pm2.5下降竟是老天爺賞臉？

▲時力黨主席陳椒華昨率台中市議員參選人，質疑中市府無視空污持續惡化的真相。（圖／時代力量提供，2022.07.21）
▲時力黨主席陳椒華昨率台中市議員參選人，質疑中市府無視空污持續惡化的真相。（圖／時代力量提供，2022.07.21）

記者顏幸如/台中報導

2022-07-21 19:15:19

時力黨主席陳椒華昨率台中市議員參選人鄭勁節、吳佩芸、傅智恒、鄒明諺、徐小媚等人，質疑台中市多項汙染物質數字不斷上升，台中市環保局回應今年上半年PM2.5平均濃度是史上最佳、歷年最好。時力不滿他們質疑硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物等工業排放物不斷上升，市府卻拿老天賞臉的PM2.5下降來說嘴，痛批是唬弄市民、不願面對台中空污持續惡化的真相。

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時力黨主席、立委陳椒華昨與時力台中市議員參選人，拿出台中市環保局公布的「台中空汙物前30大業者排放量」資料，質疑多項汙染物質數字不斷上升。環保局回應指出，市長盧秀燕上任後以「先公後私、先大後小」兩大原則執行「藍天白雲行動計畫」。除了加強管制中火，更成立專案小組，重點稽查重大固定污染源，今年上半年空污季期間，台中市PM2.5平均濃度每立方米13.5微克，改善率達33.8%，是史上最佳，也是中南部空品區第一個符合空品標準的縣市。

但時力無法接受環保局說法，批評盧市府混淆視聽欺騙市民，根本是「烏龍踅桌」。市黨部今（21日）在臉書粉專指出，時力質疑的是硫氧化物SOx、氮氧化物NO2、揮發性有機物VOC等個別空氣汙染排放量不減反增，盧市府的回應卻是「整體PM2.5已下降，今年史上最佳」，難道「問A答B、模糊焦點就是台中市政府面對空污的態度嗎？」

▲時力拿出台中市環保局公布的「台中空汙物前30大業者排放量」資料，質疑多家「污染大戶」數字不斷上升。（圖／時代力量提供，2022.07.21）
▲時力拿出台中市環保局公布的「台中空汙物前30大業者排放量」資料，質疑多家「污染大戶」數字不斷上升。（圖／時代力量提供，2022.07.21）
時力指出，台中市PM2.5數據下降，係因今年第一季降雨量相當高、5月份涼爽風大，拜天氣之賜平均濃度大減至17.4。反觀去年乾旱雨量少，PM2.5平均濃度就飆升到26.2，比國家標準高了近8成！「今年PM2.5下降是老天爺賞臉幫大忙，盧市府竟好意思拿出來說嘴，其他污染排放持續增加都沒看到嗎？」

時力批評盧秀燕常掛在嘴邊的「先公後私，先大後小」空污政策，3年半來的成果是中龍鋼鐵硫氧化物增排426公噸、瑞新企業揮發性有機物增排487公噸、長耕國際增排274公噸，文山、烏日焚化廠共增排13公噸。「大的沒抓到小的也放掉，公私減排都無效！」就是盧秀燕空污治理的寫照。

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