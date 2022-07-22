張晨光、鍾漢良再結父子緣 親曝和兒子相處「像朋友」
鍾漢良、李小冉主演的《今生有你》正於中天娛樂台熱播，劇中除了兩人的感情線備受關注，飾演鍾漢良父親的張晨光更是引發討論。張晨光過去憑藉《京城四少》、《日正當中》兩度奪下金鐘視帝，近年來在《那年花開月正圓》、《流金歲月》等更展現精湛演技，讓他人氣暴漲。在《今生有你》他成了拆散鍾漢良、李小冉的「導火線｣，除此之外到後來更打算搶走孫子監護權，讓觀眾氣得牙癢癢，對於網友的反應張晨光表示：｢那說明這個角色我完成的還可以，達到了該有的效果，劇情而已，觀眾朋友請不要上升到我本人！｣
張晨光談到在《今生有你》所飾演的聶東遠是位固執的父親，希望兒子能照他的期望繼承事業，｢就是一定要聽從父親的話，他有一個自私的心態，他想給兒子好的未來。｣也因此認為拆散兒子的愛情，能讓兒子走上更好的路。這是張晨光與鍾漢良第二次合作，而且都是演父子，在訪問中他也大讚鍾漢良的演技，｢和鐘漢良合作非常愉快，他很敬業，很喜歡和他飆戲的感受！｣而現實生活裡有兩個兒子的張晨光，也透露私下與兒子相處的模式，｢大多數時間更像朋友，現在他們大了，道理都懂了，不需要嚴厲。」
在《今生有你》張晨光也有可愛的一面，因為在醫院裡遇上李小冉患病的兒子平平，覺得平平和兒子小時候很像，所以就去驗DNA，當發現那是自己的親孫子時，張晨光更化身為「孫子傻瓜」，陪孫子玩、逗他笑，兩人之間逗趣的互動相當溫馨，劇中張晨光更在自己病危的情況下，還在平平的加護病房外守候他，兩人之間的「祖孫情」超催淚。張晨光分享和飾演平平的小演員對戲時，為他帶來很多樂趣，很多戲都是臨場發揮，「和小演員對戲會多一份純真和不確定性，小朋友的表演可能會有隨機性，我可能也會根據當時的情況配合小演員演下去，很有趣！｣由張晨光、鍾漢良、李小冉同台飆戲的《今生有你》於每週一至週五晚間10至12點在中天娛樂台播出。（編輯：楊穎軒）