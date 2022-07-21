蛋價漲2元遭轟「滾蛋」！農委會：有助於雞農投產

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今國民黨召開記者會痛批，物價一直漲，實質薪資卻不漲，民進黨政府若讓人民連蛋都吃不起，那就只好請執政黨「滾蛋」。
對此，農委會晚間透過新聞稿回應，今年春節後，雞蛋產量逐步增加，供需趨於平穩，受限於飼料成本較往年大幅上漲，蛋價維持相對高檔。
農委會解釋，近期國旅需求帶動雞蛋消費明顯增加，但因部分雞農針對已延長生產或生產效能不佳的老蛋雞，進行淘汰或換羽休產，加上近日天氣炎熱，雞隻受到熱緊迫影響產蛋，雞蛋總體供應雖不致於缺蛋，但地區間蛋商加價調蛋情形頻繁，基於反映市場機制，18日由雞蛋批發價每台斤50元調漲2元至52元，連動產地價格於20日隨之由每台斤40.5元調漲至42.5元。
農委會指出，面臨飼料成本尚處於相對高點，雞農投產與否取決於生產損益，往年炎夏期間為降低熱緊迫及學校放暑假的影響，雞農會讓雞隻換羽休產方式調解生產，因此該時期雞蛋產量會較平常減少。
農委會說明，今年暑期換羽休產雞隻較多，也反映目前農民針對飼料價格及產蛋效益平衡，所做出的生產調整，並預為後續秋冬需求旺季預做準備，屬於正常的生產排程，符合產業的產銷週期，蛋價微幅調漲絕對有助於雞農復產及後續產銷穩定。