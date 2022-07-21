湯姆克魯斯靠《捍衛戰士》分紅30億！好萊塢明星收入公開
湯姆克魯斯（Tom Cruise）主演電影《捍衛戰士：獨行俠》在台票房刷新紀錄，累積至今已達6.33億。外媒《Variety》整裡出好萊塢明星片酬排行，湯姆克魯斯光是靠《捍衛戰士：獨行俠》就吸金1億美元（約台幣30億），位居第2的則是今年在奧斯卡頒獎典禮上，「護妻甩巴掌」勝過「封影帝」的話題人物威爾史密斯，第三名為李奧納多狄卡皮歐。
根據《Variety》報導，湯姆克魯斯的新作《捍衛戰士：獨行俠》全球票房累積至今12億美元，他的片酬加上票房分紅、串流平台等收入，使得賺進1億美元，媒體更指出收入「還會賺更多」，湯姆克魯斯亦成為年度片酬最高的好萊塢影星。
位居好萊塢明星片酬排行第二名的，則是獲封今年奧斯卡影帝、頒獎典禮上護妻甩克里斯洛克巴掌的威爾史密斯，他的新作《Emancipation》片酬為3500萬美元（約台幣10億）；李奧納多狄卡皮歐的新電影《花月殺手》（Killers of the Flower Moon）將於今年11月上映，他該作片酬與布萊德彼特的《Formula 1 Drama》一樣，都是3000萬美元（約台幣9億）位居排行第3名。