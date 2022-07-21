「我為你押韻」歌劇院限定版 高唱情歌召喚戀愛感覺

由楊景翔演劇團製作的「我為你押韻─情歌Revival」，十年來已經巡演超過百場，圈粉無數，可惜都和台中觀眾擦身而過。8月27、28日將首度登上台中國家歌劇院，以華麗升級版本與臺中觀眾見面。





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「我為你押韻─情歌Revival」曾獲第11屆台北文學獎優選劇本，由鬼才編劇馮勃棣創作。導演楊景翔表示，每個世代的人，都有難以忘懷的青春故事；每個人心中，也都有一首專屬青春回憶的情歌。「我為你押韻─情歌Revival」以男女愛情故事為基底，透過90年代傳唱至今的流行歌曲、押韻台詞與犀利對白，刻畫男女間酸甜苦辣的愛情。





歌劇院藝術總監邱瑗表示，隨著疫情趨緩，歌劇院夏季推出「夏日FUN時光」系列節日，幾乎檔檔滿座，她對這部已經出演逾百場，彷彿千錘百鍊過的愛情音樂劇相當有信心。她相信不同年代的人，都能在這部戲中找到觸動心弦的一言一曲，並且重溫或重新認識傳唱多年的經典名曲。





▲首度將登上台中國家歌劇院演出的「我為你押韻─情歌」，將以全新限定版華麗登場。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.21)

「我為你押韻—情歌」講述一名寫不出東西、想放棄生命的編劇，卻意外被一名神秘女子所救贖，兩人透過不斷對話，各自道出對愛情的憧憬，也不經意洩漏內心深處對情感關係的膽怯及懦弱。劇本由馮勃棣在2008年完成，2011年起由楊景翔執導，連續6年在臺灣各地演出，同時也授權IP在中國巡演。馮勃棣說：「這是一齣愛情療傷輕喜劇，當年寫這齣戲是為自己療傷，也幸好當時有寫下；現在的我，可能已經寫不出這樣的劇本了。」





過去十年，「我為你押韻─情歌」都以三人為主的劇場方式演出，2021年全新重製，除了原班人馬王宏元與林家麒，曾奪金鐘女配角獎座、並二度入圍金鐘視后的孫可芳，也加入陣容擔任女主角，更邀請三金音樂家柯智豪與日京江羽人重新創作歌曲，加入6人歌隊與樂團一同高歌，堪稱是華麗升級版。。





楊景翔說明，全劇開場就像一群人攻佔民歌西餐廳，在舞台上自彈自唱，劇中也將年輕人聚會必去的KTV原汁原味搬上舞台，向臺灣90年代後的流行音樂與時代記憶致敬。此外，作品在不斷巡演、重演的過程裡，持續修整了好幾個不同版本，這次也根據大劇院空間，量身調整開場與結尾，『歌劇院限定版』有著與2021年版不同的全新感受，期待觀眾藉由作品得到療癒。尤其戀愛中的男女相攜觀賞，劇中召喚戀愛的感覺，絕對能讓彼此「穩交」下去。



