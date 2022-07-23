波波醫師惹議！醫批：牙科未準備好　實習完恐為所欲為

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7項附帶決議中，第1項是重新訂定海歸已通過第一階段國考生的實習名額，第2、3項為修正《醫師法》施行細則，解套面臨學歷採認，不得報考醫師國家考試者困境，第4項為重複第1、2項內容，並訂定3個月的修訂期限，第5項為要求海歸醫學生臨床實習時數應予本國生相同，第6項為要求衛福部於4年內解決考試資格認定爭議和實習分發時間過長等問題，第7項則基於信賴保護原則，設定「落日條款」，至今年12月31日前已取得9大地區入學許可者，可適用舊則，免進行學歷甄試。
許明翰指出，台灣每年招收醫學科系學生都有總額管控，台灣牙醫系畢業生一年約400人，最早開放國外學歷實習名額每年30名，後來先被國外學生家長推動改為50名，但近3年，每年從波蘭、西班牙、日本等海外學歷歸國者超過100至200名，到今年5月為止，已累計約400人排隊等實習，若擴增這些學生進入實習，會對台灣牙醫界教育訓練、就業市場與醫療品質產生相當大的衝擊。
許明翰表示，為了跳過難考的學歷甄試，有業者專門協助學生前往波蘭等國念書，再回國直接考照，過程至少會花費500至600萬元，各校認證狀況也都不同，導致學生水平參差不齊。「這些人的爸媽家裡可以付出500至600萬元，至少家裡是有一定的社會地位、有一定的經濟、有一定的政治影響力，不希望把這門關掉！」許直言，本次修法牽扯到太多人的利益，這些家長也會持續施壓、遊說，要衛福部「廣開大門，四年內解決排隊實習問題」。
「不是說國外醫師不好！」許明翰強調，當初波蘭會引起爭議，是因為波蘭醫療水平並未比台灣先進，與法令當初設定先進9大地區背道而馳，且國外醫療體系水準變異相當大，回國後這些學生若無好的「教考訓用（教育、考試、訓練、任用）」，將會造成國內醫療水平落差擴大。
許明翰不滿批評，國內長期嚴格控管醫療人員數量，稱台灣不缺醫療人員、訓練耗錢，想要擴增醫學系相當困難，近期後醫系設立也爭執很久，「但這群人現在面對可能是他們自己小孩要回來，就『國內好缺醫師』廣開名額」。
台灣大學副校長張上淳接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，當初設定持國外學歷回國醫學生，在考取醫師執照前，應該要進行臨床實習、訓練，再進行考照，目的就是因台灣不是很能掌握國外學校臨床訓練狀況與品質，尤其不論是醫師或牙醫師從事的工作都會牽涉民眾生命安全，所以台灣對臨床訓練要求很高，也有相關評鑑機制，並讓這些海歸醫學生能更了解國內醫療體系運作模式、保險制度、病人安全溝通等，這具有必要性。
張上淳說明，依照現行規定，醫學系學生需修業6年，經過國家醫師執照考試後，申請教學醫院、接受2年PGY（畢業後一般醫學訓練）並且合格，才能成為住院醫師，後續還要繼續接受專科訓練，能較好管控醫師水準，讓醫師臨床知識技能更加成熟，再到各地執業，對民眾也更有保障。
「牙科在過去幾年一直沒有準備好，沒有把後面考試訓練管道安排好，導致大量學生返台時無法做品質管控！」許明翰分析，牙醫界也曾討論希望將學制改為2年PGY後，再加上大約3年的專科訓練，但因為「大老們」擺不平，導致至今牙科生實習完後，無法管控其後續訓練，實習完就「任你為所欲為」，也因此代辦業者知道台灣牙科內部管控並不嚴謹，多送學生出國就讀牙醫系，導致修法後廣開大門，將對牙醫治療水平有更為嚴重的衝擊。
根據衛福部2019年6月24日公告，台灣每年已有約420名左右畢業生投入牙科醫療市場，單就國內8所牙醫院系每年所培育的牙醫人力，已足以提供牙醫人力市場的需求，考量持國外牙醫學歷畢業生回國人數逐年增加，國內牙醫人力即將過剩，呼籲如有考量前往國外大學就讀牙醫學系的民眾，務必審慎考慮評估。
「政府都已經說了，不是沒有說喔，政府都已經提示了，為什麼台灣現在有必要幫他們解決排隊的問題？」許明翰提及，就如同教師、公職名額都有固定，政府已事前提醒人力過剩問題，本來就沒有責任要解決現行海歸學生排隊實習問題，「結果你現在回來了，反而倒過去說政府要幫你解決排隊問題，這是哪門子的道理？」
許明翰也示警，醫療業本來就是政府總額管制行業，這些人若想藉此逃脫總額管制，讓政府執意增開實習名額，不管是牙醫界醫療品質管控或是教學現場，「老師也沒這麼多眼盯這麼多學生」，甚至更長遠健保總額分配問題，後果大家就要一起承擔，而且這些人排隊實習期間，即使沒當牙醫，還是可以進入基礎臨床研究或是擔任牙科口衛師、助理，不一定要成為執業牙醫才是對台灣有幫助，也不會白白浪費時間。
許明翰建議，這些等待實習的學生，可先透過進入牙科產業擔任諮詢師、輔助人員、行政管理人員等工作，或投入基礎牙科研究，更了解台灣風土民情、對於台灣醫療有更深刻理解，若是持續攻讀台灣研究所，也能在學術研究上有更好的表現，幫助近期熱門的轉譯醫學、材料科學方面，同時讓自己知識學養上升，不必因為排隊浪費人生，讓台灣失去這些人力。