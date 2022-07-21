林奕華公開竹科管理局函文 指林智堅論文使用未申請授權
前新竹市長、民進黨桃園市長參選人林智堅近日陷入論文風波，國民黨立委林奕華今（21）日晚間於臉書上公開新事證，指新竹科學園區管理局以公文回函表示「經查本局未有賀立行教授等人，向本局申請使用委託資料之申請書及授權書」。林奕華說，竹科管理局公文證明根本沒有授權林智堅使用資料，「民進黨還要繼續護航抄跑達人？」
林奕華表示，林智堅就讀中華大學科管所及台大國發所時撰寫的論文都涉嫌抄襲，甚至中華大學的論文還有侵權嫌疑。日前國政基金會邀請台大心理系名譽教授黃光國進行對談，由於林智堅在台大的指導教授、現任國安局長陳明通曾是黃光國的學生，黃光國也直言「陳明通的表現讓自己覺得很丟臉」。
林奕華指出，面對林智堅論文風波，竹科管理局不敢對林智堅提告，僅表示會請中華大學提出說明。雖然，林智堅過去還曾一度堅稱自己是委託案的共同參與者，但根據合約，沒有竹科的同意書，即便共同參與者，也不能使用委託研究案的相關資料。竹科的公文及合約書，都說明了林智堅沒有版權，也沒有申請使用該份資料。除了抄襲、竊取，更是洩密。
林奕華說，如今台大雖已啟動調查程序，但也需2個月才能完成調查。民進黨全黨上下對林智堅更是力挺到底，相較於前教育部長蔣偉寧當年因為指導的學生涉及偽造審文、遭國際期刊撤銷論文案，還因此宣布請辭教育部長，反觀民進黨為了年底勝選罔顧學術倫理，根本是「無恥近乎神勇」。
林奕華呼籲竹科管理局應對林智堅提告，維護自身權益，中華大學也應盡快提出說明；台大針對抄襲部分也應加快調查腳步，盡快讓真相大白。