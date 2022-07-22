熱到爆！全家「霜淇淋、拿鐵」買1送1　7-11冰棒也買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
每周一次的「康康5」今起限時三天登場，5款冰品、飲料最低5折起。今（22）日起至7月24日推出義美巧克力脆片雪糕、冰塊特大杯、鹼性離子水、生活泡沫紅茶買一送一，雪糕平均單支20元、大罐泡沫紅茶平均13元，正好對抗周末「類熱浪」大消暑。
📍優惠2：大杯極選拿鐵買一送一
今（22）日起至7月24日限時三天，到實體門市買大杯極選拿鐵（65元），將發放小白單免費送第二杯，可於下周起（7/25至7/31）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一，平均單杯32.5元。
📍優惠3：霜淇淋買一送一
今（22）日起至7月24日，限時星期五、六、日3天，使用全盈+PAY支付享霜淇淋不限口味買一送一，包括日本白桃口味的「貘貘桃霜淇淋」，或是綜合口味搭配小農牛奶，平均單支特價24.5元。
7-ELEVEN即日起至7月24日推出大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元，等於原價75元、兩杯特價85元，平均單杯42.5元、相當於打5.7折，雖然不是買一送一，但已十分接近半價，自備飲料杯再折扣5元。此外，今（22）日起一連5天，ICE比菲多益生菌冰棒、舒味思氣泡水、黑松茶尋味都祭出買一送一，周末外出遊玩想解熱，別忘記5折好康商品。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！