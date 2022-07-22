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熱到爆！全家「霜淇淋、拿鐵」買1送1　7-11冰棒也買1送1

▲周末熱到爆，全家推出霜淇淋、極選拿鐵買一送一；7-11也有冰棒、氣泡水、茶飲買一送一。（圖／全家提供）
▲周末熱到爆，全家推出霜淇淋、極選拿鐵買一送一；7-11也有冰棒、氣泡水、茶飲買一送一。（圖／全家提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-22 00:17:00

周末「類熱浪」來襲免驚，每周限三天霜淇淋買一送一的時候又到了。全家超商今（22）起五六日限三天，推出霜淇淋不限口味買一送一，以及「大杯極選拿鐵」也是買一送一，「康康5」則有雪糕、紅茶買一送一，《NOWnews今日新聞》盤點3大重量級好康，外出遊玩想消暑，就靠周末優惠省荷包。

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📍優惠1：義美雪糕買1送1
每周一次的「康康5」今起限時三天登場，5款冰品、飲料最低5折起。今（22）日起至7月24日推出義美巧克力脆片雪糕、冰塊特大杯、鹼性離子水、生活泡沫紅茶買一送一，雪糕平均單支20元、大罐泡沫紅茶平均13元，正好對抗周末「類熱浪」大消暑。

▲對抗周末高溫，嫌飲料不夠冰，全家康康5推出冰塊特大杯買一送一。（圖／業者提供）
▲對抗周末高溫，嫌飲料不夠冰，全家康康5推出冰塊特大杯買一送一。（圖／業者提供）
📍優惠2：大杯極選拿鐵買一送一
今（22）日起至7月24日限時三天，到實體門市買大杯極選拿鐵（65元），將發放小白單免費送第二杯，可於下周起（7/25至7/31）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一，平均單杯32.5元。

📍優惠3：霜淇淋買一送一
今（22）日起至7月24日，限時星期五、六、日3天，使用全盈+PAY支付享霜淇淋不限口味買一送一，包括日本白桃口味的「貘貘桃霜淇淋」，或是綜合口味搭配小農牛奶，平均單支特價24.5元。

7-ELEVEN即日起至7月24日推出大杯冰燕麥拿鐵第2杯10元，等於原價75元、兩杯特價85元，平均單杯42.5元、相當於打5.7折，雖然不是買一送一，但已十分接近半價，自備飲料杯再折扣5元。此外，今（22）日起一連5天，ICE比菲多益生菌冰棒、舒味思氣泡水、黑松茶尋味都祭出買一送一，周末外出遊玩想解熱，別忘記5折好康商品。

▲7-11今日起有冰棒、氣泡水、無糖茶促銷，刷指定條碼可享買一送一。（圖／業者提供）
▲7-11今日起有冰棒、氣泡水、無糖茶促銷，刷指定條碼可享買一送一。（圖／業者提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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