Pixel 6a搶先開箱！是否過熱直接測：下手前看「3重點」

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的確兩款的外型相似度相當高，核心的處理器也選用自家Google Tensor，尺寸上還是有差別， Pixel 6a為6.1吋， Pixel 6為6.4吋。續航力的部分，在超級省電模式下 Pixel 6a可以持續達72小時， Pixel 6最長為48小時，但 Pixel 6有支援無線充電算是加分。原本a系列就是定位在中階手機，外型延續、功能閹割都很合理。
Q：Tensor晶片好嗎、容易過熱當機嗎？
Tensor 是Google第一款原生專為Pixel打造的晶片，Pixel 6a配置與Pixel 6、Pixel 6 Pro 相同的晶片。Tensor 搭配Titan M2 安全防護晶片能快速啟動應用程式、瞬間載入頁面和圖片，並提升整體的運作流暢度。Tensor強化相機、語音辨識、即時翻譯、Google 語音助理等功能。由於Pixel 6a採用Tensor晶片，提供比過往 Pixel a 系列手機更好的效能。
實際錄影15分鐘，電量從原本的51％，降到45%，機身有點溫，觀看YouTube 30分鐘，電量為39%，溫度並沒有再往上拉，接著再度錄影15分鐘，電量降至33%，有點溫熱，但都在可接受範圍內。
Q：Pixel 6a和Pixel 6怎麼選？
要買13990元的Pixel 6a，還是捏上去購入18990元的Pixel 6，以目前官網來比，單機身價差有5000元，Pixel 6a還加送價值3290元的Pixel Buds A-Series真無線耳機，算一算價差已經有8000元，而這8000元，差別在Pixel 6a螢幕小一點、鏡頭差一點、沒有無線充電、沒有反向充電、記憶體差一點。
回到現實，以目前6的行情價大約在14990~15990元之間，這時就陷入天人交戰，單機身價格差別僅1000~2000元，這時先問問自己幾個問題，需不需要多一台真無線耳機，6.1吋螢幕和機身能否接受，想要更長的續航力？如果點頭了，就可以毫無懸念的下單新機，且買3C產品大多買新不買舊。
其他重點功能
魔術橡皮擦：只要輕觸一下，魔術橡皮擦就會自動建議需要移除的物體。
自動調節充電：系統能整晚穩定充電，盡可能減緩電池損耗，同時會記住最常使用的應用程式，並減少不常用應用程式耗費的電量，當啟用超級省電模式時，電池續航力可長達72 小時。