2014年曾挺柯文哲！台大醫認錯：認識的人投他都徹底後悔
台大婦產科名醫施景中日前在臉書上突然寫下「包括我，我所認識、有投他的人都徹底後悔了，我也是。我覺得他並沒有變，充其量只是變回原來我們認識他的樣子。」引發網友熱烈討論，好奇為何施醫師會有如此大的感慨。
施景中會有如此言論，在於名嘴溫朗東日前透露「雙城論壇背後政治意涵是柯文哲將取代國民黨，成為中國大陸支持的總統候選人」。對此，柯文哲則回應「我覺得很奇怪，這些人當年都是支持我的，不過因為我沒有付薪水給他，他也沒辦法，所以我覺得聽聽就好，為什麼要評論每個人講的話」。
施景中因此在臉書截圖柯文哲受訪畫面寫下「後悔投票給柯文哲」的相關言論，有不少網友湧入表示「當年以第三勢力+白的形象包裝得非常好，所以支持柯文哲，但現在看來也進入政黨鬥爭中，實在變太多了......」貼文也引來中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也說「每看到他、聽到他的言論，後悔之意就會湧出。」
由前路透社記者喬伊斯（Joyce）經營的粉專「孟買春秋」也轉發貼文提到「2014年我知道施醫師是因為他公開支持柯文哲，支持過的人都不會否認自己做過的事。然而曾經對他寄予厚望給予支持，希望看見改變的人，一旦曾經支持，就不能因為看清楚他的真面目而不再支持嗎？」力挺施景中醫師講出心裡話。（編輯：張嘉哲）