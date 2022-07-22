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網傳川普嘲笑拜登確診　外媒專文比較：2人都得過

▲美國前任總統川普（左）與現任總統拜登（右）先後感染新冠肺炎。資料照合成。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國前任總統川普（左）與現任總統拜登（右）先後感染新冠肺炎。資料照合成。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-22 07:46:04

美國總統拜登（Joe Biden）21日確診新冠肺炎，不過症狀十分輕微，已開始服用抗病毒處方藥Paxlovid，在白宮隔離期間也會繼續履行所有職務，並於推特上報平安。然而，自拜登確診的消息傳出後，美國社群平台上就流傳1張聲稱是前總統川普（Donald Trump）諷刺拜登感染「中國病毒」，希望他早日康復的聲明稿，但遭事實查核平台指並非川普所撰。另有外媒指出，拜登、川普都曾經感染新冠，但2人的治療及康復過程不太相同。

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在這紙聲明中，以川普的名義揶揄拜登是「最差的總統」，但仍祝對方早日康復。聲明中還提到︰「很多人認為是最差美國總統的拜登，雖然已接種疫苗，但仍感染中國病毒，我希望打瞌睡的喬（拜登）能像我一樣快速恢復健康。」最後還指責拜登把美國帶往錯誤的方向，沒人想要賀錦麗（Kamala Harris）接任總統等等。

雖然聲明確實有川普的風格，但國外事實查核網站《Snopes》認為，這篇聲明並不真的出自川普之手，因為川普通常是透過電子郵件向媒體發表聲明，這些聲明隨後被發布到推特上，1個川普不再被允許使用的平台。然而，截至發稿時間為止，川普似乎沒有對拜登確診一事發表任何評論，在川普的「Truth Social」帳號也沒有類似的訊息。

知名外媒《政客》則列舉出川普與拜登確診、康復的過程有何不同。首先，拜登已打過4劑疫苗，產生了高水平的保護力，而川普於2020年感染時，疫苗的發明尚不發達，也面臨更高風險；第2，拜登使用最新的治療方法來抗疫，包括服用Paxlovid，相較之下，當時的川普是接受雷傑納榮製藥公司（Regeneron）製造的單克隆抗體治療，以及使用瑞德西韋；第3，新的病毒株雖然比原始版本更容易傳播，但致命性相對較低，而當時川普感染的則是傳染性較低但毒性更強的毒株；第4是併發症，報導指出，川普的主要風險在於他的肥胖，而這對拜登來說顯然不是問題，拜登比較顯著的風險在於年事已高。

不過，2人仍有相同之處，報導提到，拜登仍可能受到長新冠等後遺症的影響，儘管自2020年底川普感染後，衛生官員已經掌握更多有關新冠病毒的情況，但目前仍稱不上是全面了解。研究顯示，多達30%的新冠病毒感染者，後續症狀會持續長達9個月。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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