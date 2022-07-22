COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

俄申請破產者大增　議員控西方擬再闢「德左」新戰場

▲俄羅斯入侵烏克蘭已快滿5個月，戰事看不到盡頭，對當事國家乃至全球都影響甚鉅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯入侵烏克蘭已快滿5個月，戰事看不到盡頭，對當事國家乃至全球都影響甚鉅。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-22 09:06:49

俄羅斯入侵烏克蘭已快滿5個月，戰事看不到盡頭，對當事國家乃至全球的經濟都影響甚鉅。在西方國家對俄羅祭出多項制裁後，有外媒引述俄羅斯經濟發展部近日公布的報告，聲稱今年上半年，俄國申請破產並面臨清算的俄公民人數就比去年同期增加近40%。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，俄羅斯經濟發展部的報告數據顯示，2022年上半年宣布破產並面臨清算的俄羅斯公民人數，比去年同期增加了約37.8%。

報告聲稱，從1月到6月底，有12萬1313名俄羅斯公民申請破產並清算資產，用以償還債務。其中，莫斯科申請破產的人數最多，有超過6000人，其次是首都周邊地區，超過5600人。

報告補充，俄國的破產人數幾乎翻倍，從2019年的6萬8980，增加到2021年的19萬2833。俄羅斯經濟發展部官員尤赫寧（Alexei Yukhnin）直言，俄國公民破產的數量非常可觀。

眼看戰事膠著，俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）21日又加碼指控，西方國家有意在摩爾多瓦的親俄分離地區-德涅斯特河沿岸（簡稱德左），開闢第2戰場，認為這將可減輕烏克蘭的壓力。

根據俄媒《俄塔社》報導，卡爾塔波洛夫週四在針對德左維和行動舉行的圓桌會議上，聲稱西方國家對開闢第2條戰線「非常感興趣」，因為若這條戰線開了，俄羅斯將被迫向德涅斯特河沿岸方向重新部署，從而減輕烏克蘭軍隊在烏東及烏南戰場的壓力。

卡爾塔波洛夫還說，歐洲最大軍火庫就位於與烏克蘭西部邊境接壤的德左村莊-科爾巴斯納（Kolbasna）附近，有俄國部署的維和部隊負責看守，對目前缺乏導彈、子彈及武器的烏軍而言，掌握這些軍械物資將非常有幫助，而俄國絕不能允許德左地區，變成另一個充滿不可預測性的地緣政治博弈主題。

巷仔內／「末日熱浪」襲歐！俄烏戰爭下　能源危機何解？

說中了？美國剛示警　俄外長就嗆「目標不再限於頓巴斯」

中企突破美國封鎖？傳中芯國際悄悄賣出7奈米晶片

網傳川普嘲笑拜登確診　外媒專文比較：2人都得過

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80%20%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀