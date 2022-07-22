俄申請破產者大增　議員控西方擬再闢「德左」新戰場

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報告聲稱，從1月到6月底，有12萬1313名俄羅斯公民申請破產並清算資產，用以償還債務。其中，莫斯科申請破產的人數最多，有超過6000人，其次是首都周邊地區，超過5600人。
報告補充，俄國的破產人數幾乎翻倍，從2019年的6萬8980，增加到2021年的19萬2833。俄羅斯經濟發展部官員尤赫寧（Alexei Yukhnin）直言，俄國公民破產的數量非常可觀。
眼看戰事膠著，俄羅斯國家杜馬國防委員會主席卡爾塔波洛夫（Andrey Kartapolov）21日又加碼指控，西方國家有意在摩爾多瓦的親俄分離地區-德涅斯特河沿岸（簡稱德左），開闢第2戰場，認為這將可減輕烏克蘭的壓力。
根據俄媒《俄塔社》報導，卡爾塔波洛夫週四在針對德左維和行動舉行的圓桌會議上，聲稱西方國家對開闢第2條戰線「非常感興趣」，因為若這條戰線開了，俄羅斯將被迫向德涅斯特河沿岸方向重新部署，從而減輕烏克蘭軍隊在烏東及烏南戰場的壓力。
卡爾塔波洛夫還說，歐洲最大軍火庫就位於與烏克蘭西部邊境接壤的德左村莊-科爾巴斯納（Kolbasna）附近，有俄國部署的維和部隊負責看守，對目前缺乏導彈、子彈及武器的烏軍而言，掌握這些軍械物資將非常有幫助，而俄國絕不能允許德左地區，變成另一個充滿不可預測性的地緣政治博弈主題。