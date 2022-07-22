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研議台灣接軌可信任AI生態系！工研院2022研討會8月登場

▲工研院日前宣布，在經濟部工業局的指導下，將在8月2日線上舉辦首屆「2022可信任AI國際研討會」，匯聚國內外重量級講者探討AI治理。（圖／工研院提供）
▲工研院日前宣布，在經濟部工業局的指導下，將在8月2日線上舉辦首屆「2022可信任AI國際研討會」，匯聚國內外重量級講者探討AI治理。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-07-22 10:01:26

AI人工智慧逐漸滲透人們生活，帶來方便的同時也衍生資訊安全問題，「AI治理」如今已成為全球民主國家、國際組織等高度重視的議題。工研院日前宣布，在經濟部工業局的指導下，將在8月2日線上舉辦首屆「2022可信任AI國際研討會」，邀請美國哥倫比亞大學、台灣AI實驗室、神盾公司等專家學者，分享可信任AI發展趨勢，並探討國內外經驗，共同研議台灣接軌全球可信任AI生態系的發展藍圖。

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面對AI人工智慧技術逐漸成熟與應用廣泛擴散，各國也逐漸重視AI的治理，全球 AI領域專家為達成可信任AI的長遠目標，開始制定AI相關規範、以系統性方式評測AI的效能與風險，打破深度學習、機器學習所帶來的AI演算法黑箱。

工業技術研究院日前宣布，將在8月2日線上舉辦首屆「2022可信任AI國際研討會」，邀請國內外重量級貴賓，包括美國國家標準與技術研究院（National Institute of Standards and Technology；NIST）、美國哥倫比亞大學、台灣AI實驗室、神盾公司等專家學者。

為了讓台灣科技產業接軌國際，「2022 可信任AI 國際研討會」是最新AI治理資訊分享平台，將有5場大師級演講，其中包含AI風險管理、打造辨識或判讀皆可信任的AI系統、打破資料壁壘並兼顧隱私的聯合學習技術、用於AI倫理的特徵解析、台灣人工智慧發展現狀及未來展望等議題。

工研院指出，此次邀請涵蓋國內外政府單位、軟體新創、科技製造、晶片設計以及學研機構的關鍵領域專家，像是美國國家標準與技術研究院資訊技術實驗室幕僚長Elham Tabassi，將分享如何管理與AI相關之個人、組織以及社會的風險；美國哥倫比亞大學副校長Jeannette M. Wing，將探討AI如何在幫助人類的同時又能避免所帶來的風險。

除此之外，國內也邀請到行政院政委唐鳳、經濟部工業局局長呂正華、行政院科技會報辦公室副執秘李育杰、台灣大學教授許永真、台灣AI實驗室創辦人杜奕瑾、鴻海研究院執行長李維斌、神盾AI專家周尚緯、國家度量衡標準實驗室主任暨工研院量測中心執行長林增耀，以及工研院資通所副所長花凱龍等專家，共同分享可信任AI的發展趨勢，並探討國內外經驗，研議台灣接軌全球可信任AI生態系的發展藍圖。

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