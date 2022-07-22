NCC推《數位中介服務法》　民眾黨再批箝制言論自由

國家通訊傳播委員會（NCC）擬定《數位中介服務法》草案，將納管臉書、YouTube、Dcard引發箝制言論自由質疑。民眾黨立法院黨團今 （22）日再度質疑《數位中介服務法》是一部假借提升網路治理效能，行行政濫權之實的惡質法案。





我是廣告 請繼續往下閱讀