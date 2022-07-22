NCC推《數位中介服務法》　民眾黨再批箝制言論自由

國家通訊傳播委員會（NCC）擬定《數位中介服務法》草案，將納管臉書、YouTube、Dcard引發箝制言論自由質疑。民眾黨立法院黨團今 （22）日再度質疑《數位中介服務法》是一部假借提升網路治理效能，行行政濫權之實的惡質法案。
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邱臣遠表示，《數位中介服務法》草案賦予政府各部會對業務相關資訊的管轄權限，讓具有執政黨立場的行政權介入，與歐盟DSA執行須由公正透明、不受政府機構或私人指揮的「數位服務協調者」的規定大相徑庭，凸顯執政黨意圖將行政權深入網路公民社會，進行監管的實質惡意。邱臣遠直言，草案明列5種有助公私共管的組織，除了定義不明的「受第三方認可的民間事實查核組織」，其餘4個之中有3個直接或間接受到政府管控，獨立性備受質疑。
邱臣遠指出，草案內容對納管行為定義不明，全數交由主管機關認定。以第18條內容為例，只要行政機關認為有人向公眾傳達不實訊息，就可以不經法院審理自行加註警語，已經抵觸「馬尼拉中介者責任原則」，且有侵害言論自由的可能。
蔡壁如表示，《數位中介服務法》草案引發許多社會質疑，NCC在公共政策網路參與平台上進行的草案意見徵詢，截至昨日中午有501位反對（98%），只有7位贊成，民眾留言表示擔心言論自由受到限制， NCC卻仍然無動於衷，強硬推行，簡直是橫材入灶，掩耳盜鈴。
蔡壁如指出，根據《數位中介服務法》規定，要成立25億元的專責機構，但機構皆由政府主導，還擔負部分政府職權，形同政府一手包，毫無獨立性可言。財團法人並非公務機關，為何要負責協助政府機關執行公務？如此浪費民眾的納稅錢，恐成為執政黨的白手套或做酬庸之用。
蔡壁如表示，言論自由受憲法保障，不應該隨意受到限制，行政機關在作出可能涉及人民言論自由的作為時要遵守正當法律程序，而不應該委給民間業者未審先判，傷害言論自由。數位中介服務法的規定，中介服務者，也就是平台提供方可以先評估網路言論的合理性，去執行加註警語、向法院聲請命令平台取下內容等，讓平台業者執行司法審判，猶如1450網軍檯面化。
蔡壁如強調，在現在這個數位發達的時代，每天都會用到FB、Dcard、IG、YouTube，非常期待這個法可以對網路發展有正面的意義、對未來青少年能產生正面的影響，但絕對不是行政權的獨裁專斷，言論自由應該被保障。因此，蔡壁如呼籲NCC傾聽民意，退回數位中介草案，與民眾充份溝通，與民眾站在一起，不要網軍治國。
楊寶楨表示，面對《數位中介服務法》草案，民眾普遍表達對政府的不信任，擔心會有侵犯網路言論自由的疑慮，政府應收回這部「惡法」。特別在這近三年來的疫情期間，「寒蟬效應」越來越明顯，假訊息的定義都在政府手裡，有民眾因為怕自己被罰300萬、遭社維法送辦，乾脆在網路上都不要發表意見了，這根本就是綠色威權時代來臨。
楊寶楨指出，民進黨政府現在想透過這部惡法，進一步箝制人民的言論自由，對於「謠言」和「不實訊息」的定義，主管機關的評斷依據為何？哪些特定訊息符合被「加註警示」的規範？草案還授權行政機關能調取特定使用者的資料，相關流程恐不符合程序正義，且過度擴張行政權力；業者也提到，這違反通訊保障及監察法中，監察人民秘密通訊需以法院令狀為之的規定。
江明宗表示，現有法規架構給予行政機關寬鬆的解釋空間，難以避免箝制言論的疑慮，經由法院判定執行的精神值得嘉許，但法院面對巨量案件判定請求是否有對應的承載能力是個疑問，網路世界多元，使用單一法規通盤規範有難度，應聚焦有緊急危害且存在共識的兒少保護領域優先立法，其他待社會共識出現再納入法規。