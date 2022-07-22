中國河南、安徽村鎮銀行弊案　官方啟動第二批墊付

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同日，安徽蚌埠銀保監分局、蚌埠市地方金融監管局亦發布公告表示，將自7月25日上午9時起，對固鎮新淮河村鎮銀行帳外業務客戶本金單人合併金額5萬元以上至10萬元(含)以下的開始墊付，5萬元(含)以下的繼續墊付。
中國銀保監會新聞發言人、法規部主任綦相昨日於新聞發布會指出，河南、安徽五家村鎮銀行事件爆發以後，銀保監會多次公開表示，凡依法合規辦理的業務均受到國家法律的保護，目前相關工作正在穩步推進中，銀保監會將與相關部門繼續積極配合地方政府依法依規處置風險。
河南省農村信用社聯合社有關負責人表示，接到墊付任務後，河南省農村信用社聯合社組織專業科技公司開發墊付系統，用半個月時間完成設計、測試、註冊等工作。自7月15日正式啟動墊付工作以來，墊付工作進展順利，目前5萬元(含)以下已登記客戶基本墊付完畢。
在此之前，7月17日中國銀保監會有關部門負責人表示，經公安機關初步查明，河南新財富集團操縱河南、安徽五家村鎮銀行，透過內外勾結、利用第三方平台及資金掮客等方式，非法吸收並佔有公眾資金，篡改原始業務數據，掩蓋非法行為；且根據目前所掌握證據，絕大多數帳外業務普通客戶對新財富集團涉嫌犯罪行為不知情、不瞭解，並且也未獲得額外的高息或補貼，因此處置方案確定對這些客戶的本金分批墊付，但由於人數較多，採取分批墊付方式，首先墊付普通小額客戶。
資料來源-MoneyDJ理財網