564旅戰車修護1死1傷 江啟臣：意外頻傳國防部應徹查
陸軍第八軍團裝甲564旅進駐屏東三軍聯訓基地演訓，昨日上午進行CM11戰車鑑定，蔣姓士官、全姓士兵遭砲管撞擊，造成1死1傷。前國民黨主席江啟臣今（22）日說，過去戰車也有發生過翻車事故，不希望一再發生這樣的演訓事故，不但打擊國軍士氣，也影響人民對國軍的信心；他認為，國防部需要痛定思痛徹查清楚，不要今天公祭、明天忘記，讓年輕生命白白犧牲。
江啟臣表示，整件事件國防部一定要調查清楚，從目前傳出的訊息有幾個疑點，罹難的士兵是軍事訓練役的士兵，在演訓中負責的項目是什麼？這陣子的訓練意外，比例是不是比以前還高，若確實比較高，那是否是訓練有疏漏，特別現在演訓次數、強度比以前高，人員配置與意外防範有沒有預先強化，真的不希望一再發生意外事故。
江啟臣說，演習視同作戰，但現在還沒作戰，在演訓中就發生太多意外，這幾年包含戰機失事等，一定會打擊士官兵士氣也影響民眾的信心，國防部一定要深刻檢討，特別是戰車事故過去已經發生過，上次翻車事故造成4人過世，到底是機械問題還是人為操作不當，還是操作SOP的問題，國防部一定要好好調查，家屬一定也希望有個交代，千萬不要今天公祭明天忘記，這些年輕生命不能白白犧牲。
媒體問到該位全姓士兵是否能進入戰車中，江啟臣表示，國防部說有4個月的受訓就是合格步槍兵，但步槍兵能否操作進入戰車，是否要再受到戰車訓，是再來操作這些專業機具，還是該位士兵其實只是坐在車內，有沒有分配到操作裝甲車的工作，國防部都要說明。