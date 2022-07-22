鼻過敏手術治療能一勞永逸？治療改善３方向一次了解！

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劉承信醫師首先開門見山的表示，若只是單純的鼻過敏，進行鼻竇手術是完全沒幫助的，除非本身有鼻竇炎，且是因鼻過敏而起。
醫師解釋，鼻過敏主要的成因可分成三大類，包括基因遺傳，父母一人過敏，孩童過敏機率約3成，兩人都過敏則約達5成。其次，過敏也和免疫系統有關，免疫系統較低落的族群，容易出現過敏症狀。最顯而易見也廣為人知的就是環境影響，包括過敏原接觸，例如有形的灰塵、塵螨、貓毛等，或是無形的溫度、濕度、情緒變化等。患者除了流鼻水以外，也可能會出現發癢、打噴嚏、流鼻水、鼻塞、臉脹、眼脹、頭痛等不適。當中並沒有鼻竇炎。
部分民眾之所以會認為鼻竇手術能治療鼻過敏，合理推測可能是因為兩者有幾分相似之處，都會流鼻水、都在鼻子，但兩者實則為完全不同的疾病。鼻竇炎患者除了流鼻水、鼻塞、鼻涕，臉部、眼睛也容易有悶脹感、疼痛感、也可能出現發燒、頭痛、嗅味覺異常等，不過較不會有發癢感，大致和過敏很像，較容易區分的是鼻過敏的鼻水大多是成清澈水狀，而鼻竇炎鼻涕多為濃稠、偏黃。
鼻竇炎的形成的原因繁多，如細菌、病毒感染等，鼻過敏是可能原因之一，也就是所謂的風險因子，將使得鼻竇這個空腔腫大、肥厚型成阻塞，鼻竇手術就是針對這阻塞進行暢通工程，原理像是清潔阻塞的排水孔一般，因此若非鼻竇炎或相關疾病，只是針對鼻過敏是沒有幫助的。
鼻過敏改善、治療３大方向，手術治療真能完全根治？
鼻竇手術無法治療鼻過敏，但針對鼻過敏確實也有手術的治療方式，如雷射治療、冷凍治療、電燒、下鼻甲手術等。不過過敏主要還是和體質有關，如前述提到的基因遺傳及免疫力，因此手術治療是可以改善不適症狀，但無法完全根治，長久之計還是以改善生活、防範過敏原為主。
劉承信醫師表示，改善過敏最佳方式在於預防，先從生活調整，包括良好作息、培養運動習慣、日常注意衣物、床單、居住環境的清潔，防範灰塵、塵螨等各類過敏原。飲食方面營養均衡、攝取有助防範過敏的食物，如蘋果、綠色蔬菜、葵花油、維他命C、維他命D、益生菌等。若想更進一步改善，也可以透過藥物治療，如抗組織胺藥物、鼻噴劑等進行輔助，若前述兩者都無法改善，才會建議進行手術治療。透過良好的生活提升免疫力，環境整潔避免過敏原，過敏族群也可以擺脫過敏困擾！
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