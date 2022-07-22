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熱到芭比Q！六家手搖飲、咖啡買一送一懶人包：周末喝爆

▲周末熱到爆，不要對我尖叫推出2款海尼根零酒精特調買一送一，平均單杯30元爽喝「蜂蜜調皮feat.海尼根0.0」。（圖／業者提供）
▲周末熱到爆，不要對我尖叫推出2款海尼根零酒精特調買一送一，平均單杯30元爽喝「蜂蜜調皮feat.海尼根0.0」。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-22 11:36:302022-07-22 11:42:19

這幾日天氣「燒呼呼」明顯有感，氣象專家賈新興在粉專示警：「預估臺北最高溫出現在24日，高溫有機會超過39.3℃。」中央氣象局更以「沒有最熱，只有更熱」來形容周末天氣。民眾對解渴飲品需求大增，《NOWnews今日新聞》整理6大手搖飲、咖啡優惠，大口喝涼飲降溫不傷錢包。

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🟡不要對我尖叫
迎接大暑，不要對我尖叫今（22）日起祭出2款和海尼根0.0零酒精合作的特調：蜂蜜調皮、荔枝玫瑰鹽俏皮買一送一，全台門市及foodpanda、UberEats兩大平台同享優惠。等於平均每杯最低30元起，就能爽喝「蜂蜜調皮feat.海尼根0.0」零酒精手搖飲，售完為止。

▲不要對我尖叫祭出「蜂蜜調皮、荔枝玫瑰鹽俏皮」買一送一，全台門市及兩大平台同享優惠。（圖／業者提供）
▲不要對我尖叫祭出「蜂蜜調皮、荔枝玫瑰鹽俏皮」買一送一，全台門市及兩大平台同享優惠。（圖／業者提供）
🟡珍煮丹
泰奶控集合！珍煮丹即日起至8月2日期間，在外送平台Uber Eats推出泰奶系列飲品買一送一，包括泰泰鮮奶茶M（57元）、泰泰鮮奶茶L（77元）、泰泰仙芋島M（80元）、泰芒雪島M （75元）共4款飲品買一送一，每日數量有限，售完為止。

🟡大苑子
全台82間指定門市每周推出一款鮮果飲品，今（22）日起至7月24日是「檸檬愛玉」（65元）買一送一，爽喝大杯平均不到33元，下周起7/25至7/31則是「百變火龍果冰沙」（85元）買一送一。

▲大苑子6月推出的新品「百變火龍冰沙L」，北部售價85元，下周限時開跑買一送一。（圖／業者提供）
▲大苑子6月推出的新品「百變火龍冰沙L」，北部售價85元，下周限時開跑買一送一。（圖／業者提供）
🟡星巴克
即日起至8月7日推出「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，每天玩遊戲回答問題可抽免費中杯、買一送一，就算答錯了同樣會獲得優惠券，兌換期限是獲券日＋2天，兌換時間是每天上午11點到晚上8點。由於登入LINE、臉書、Google帳號就各有一次機會，加上抽中買一送一的機率極高，等於是變相連喝20天「買一送一」。

🟡7-11
7-ELEVEN今（22）日起至7月24日限時三天，推出2款燕麥奶飲品第2杯10元，包括人氣極高的大杯冰燕麥拿鐵以及大杯黑糖珍珠燕麥奶，都是原價75元、兩杯特價85元，平均單杯42.5元、相當於打5.7折，自備飲料杯再折扣5元。

🟡全家
今（22）日起至7月24日限時三天，在實體門市買大杯極選拿鐵（65元），將發放小白單免費送第二杯，可於下周起（7/25至7/31）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一，平均單杯32.5元。

▲7-11原價75元的大杯冰燕麥拿鐵、大杯黑糖珍珠燕麥奶，周末限時兩杯特價85元。（圖／取自7-ELEVEN粉專）
▲7-11原價75元的大杯冰燕麥拿鐵、大杯黑糖珍珠燕麥奶，周末限時兩杯特價85元。（圖／取自7-ELEVEN粉專）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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