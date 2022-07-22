熱到芭比Q！六家手搖飲、咖啡買一送一懶人包：周末喝爆

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迎接大暑，不要對我尖叫今（22）日起祭出2款和海尼根0.0零酒精合作的特調：蜂蜜調皮、荔枝玫瑰鹽俏皮買一送一，全台門市及foodpanda、UberEats兩大平台同享優惠。等於平均每杯最低30元起，就能爽喝「蜂蜜調皮feat.海尼根0.0」零酒精手搖飲，售完為止。
🟡珍煮丹
泰奶控集合！珍煮丹即日起至8月2日期間，在外送平台Uber Eats推出泰奶系列飲品買一送一，包括泰泰鮮奶茶M（57元）、泰泰鮮奶茶L（77元）、泰泰仙芋島M（80元）、泰芒雪島M （75元）共4款飲品買一送一，每日數量有限，售完為止。
🟡大苑子
全台82間指定門市每周推出一款鮮果飲品，今（22）日起至7月24日是「檸檬愛玉」（65元）買一送一，爽喝大杯平均不到33元，下周起7/25至7/31則是「百變火龍果冰沙」（85元）買一送一。
🟡星巴克
即日起至8月7日推出「SUMMER WAVE 夏日沁涼數位體驗」，每天玩遊戲回答問題可抽免費中杯、買一送一，就算答錯了同樣會獲得優惠券，兌換期限是獲券日＋2天，兌換時間是每天上午11點到晚上8點。由於登入LINE、臉書、Google帳號就各有一次機會，加上抽中買一送一的機率極高，等於是變相連喝20天「買一送一」。
🟡7-11
7-ELEVEN今（22）日起至7月24日限時三天，推出2款燕麥奶飲品第2杯10元，包括人氣極高的大杯冰燕麥拿鐵以及大杯黑糖珍珠燕麥奶，都是原價75元、兩杯特價85元，平均單杯42.5元、相當於打5.7折，自備飲料杯再折扣5元。
🟡全家
今（22）日起至7月24日限時三天，在實體門市買大杯極選拿鐵（65元），將發放小白單免費送第二杯，可於下周起（7/25至7/31）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一，平均單杯32.5元。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！