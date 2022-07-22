難得同台！蔣萬安抱二寶出席婦幼展　黃珊珊讚可愛像爸爸

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媒體詢問，過去行程都與黃珊珊錯開，今天則有同場互動，感受如何？蔣萬安說，很好啊，他們都關心如何提供年輕爸媽在北市有更好的育兒環境、福利措施，是很好的事情。
媒體追問，黃珊珊打招呼時說了什麼？蔣萬安說，黃珊珊跟他說「寶寶很可愛！很像爸爸」，而他今天會帶二寶來，因為二寶明天一歲生日，太太希望挑個小禮物給二寶，少子化或是未來嬰幼產業發展都是他一直很關心的議題，希望將台北市打造成育兒友善的城市。
至於大安區有民眾因為都更案支持黃珊珊更上層樓，大安區是藍營大本營，是否擔心支持者鬆動？蔣萬安說，一直以來都希望納入各方力量，他跟議員的聯合看板在各區都已經陸續掛上，他會持續努力。
媒體也關心，日前到陳時中行程鬧場的陳情人，過去也有向蔣萬安陳情，蔣萬安說，陳情人在他立院第一個會期就找過他，2016年至2022年共7次召開協調會、14次發文給金管會，雖沒有完成陳情人心願，但已經盡最大努力，他的服務本就不分黨派，一定盡全力給予幫忙，聆聽、盡全力解決問題，不會像陳時中冷眼看民動被架走，不會讓民眾打電話不到人、到今天沒有跟陳情人對話。
至於陳時中不滿意度高，蔣萬安說，陳時中的防疫成績就是不及格，這是全民共識；至於陳時中說沒有擋BNT，蔣萬安說，陳時中去年5月在立法院公然說謊，當時他說復辟態勢在中國分裝，但德國BNT回覆就是原廠包裝跟發貨，這樣說謊就是阻擋疫苗採購證據，政治人物要有誠信，不像陳時中一直說謊。
民進黨市議員王世堅認為蔣萬安的寵物政策挑軟柿子，北市有更多重要的市政建設，蔣萬安說，北市登記的犬貓有23萬，每10人就有一位毛小孩，王世堅應該跟上時代，跟他一起關注動物權，而非認為動保是軟柿子。