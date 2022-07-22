破紀錄神駒Bugatti Chiron Super Sport 300+全數完成交車

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Chiron Super Sport 300+是世界上第一款極速超過300mph的車款，至今許多超跑想挑戰都還未完成；Chiron Super Sport 300+整輛車大量使用碳纖維製成，並保留原色，搭配貫穿車中央的橘色賽車條紋彩繪，廠徽以黑色與銀色琺瑯製成，展現圖特性，堅固且極輕的鎂合金輪圈也使用了名為Nocturne的訂製烤漆。
Chiron Super Sport 300+是世界上第一款極速超過300mph的車款，至今許多超跑想挑戰都還未完成；Chiron Super Sport 300+整輛車大量使用碳纖維製成，並保留原色，搭配貫穿車中央的橘色賽車條紋彩繪，廠徽以黑色與銀色琺瑯製成，展現圖特性，堅固且極輕的鎂合金輪圈也使用了名為Nocturne的訂製烤漆。
同時為確保極高速下的穩定性，Chiron Super Sport 300+在空氣動力設計上亦有優化，讓氣流在420km/h時可以穩定劃過車身，車長也略增加了25cm，拉長車尾長度，延長氣流劃過車體的時間，減少40%的亂流。同時車頭兩側的擾流翼將氣流分散到車身兩側，並透過車輪拱上方與後方的出風口，將氣流導出，可產生些許下壓力，並減少阻力。
如今，Chiron Super Sport 300+全數交車，對於Bugatti可說是劃下了一個新的里程碑。