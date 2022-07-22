天氣熱到爆 防曬也要避免久待冷氣房「陰中暑」

時序進入一年中最熱的三伏天時期， 連日來高溫讓人受不了 ，有人 覺得整天頭暈頭痛、口渴胸悶、食慾不振，懷疑自己是否中暑了。事實上，根據邱瀞瑩中醫師表示，暑季生病，有的確實是因不避暑熱而中暑，稱為陽暑，但更多的是因怕熱貪涼而中寒，稱為陰暑，症狀不同，緩解方式也不一，但所謂陽暑的熱傷害，最好盡速就醫。

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擁有多年看診經驗的邱瀞瑩中醫師指出，根據中醫理論，”暑”是自然界本然存在的六氣之一，環境溫度濕度高時，人體自然會出汗，出汗後熱隨汗而出，身涼脈和，水分電解質補充適當的情況下，一般不會致病，所以大部分在中醫門診遇到的病人，自己描述的”中暑”或”熱到”，事實上常常不是現代醫學所謂的熱傷害類型，反而更常見的是”陰暑”。

▲連日天氣熱到爆，藥局發現，舉凡防曬及清涼止暈的白花油、薄荷油等品項受到青睞。（圖／讀者提供）

邱醫師簡言之，暑季生病，有的確實是因不避暑熱而中暑，稱為陽暑，但更多的是因怕熱貪涼而中寒，稱為陰暑。陽暑，指的就是熱傷害，包括熱痙攣、熱衰竭、中暑等，皆因暑熱傷氣傷陰，因而出現大熱、大渴、大汗、脈浮氣喘甚至無氣以動的症狀。





預防方式是防曬避暑，尤其戶外工作者、運動員或密閉空間工作者，都須避免長時間在高溫場所工作。其次要補充水分電解質，塗抹像白花油、薄荷油清涼止暈昡之類的藥劑緩解。但如出現無法流汗、頭痛、噁心、嘔吐甚至甚至神智混亂、抽筋等嚴重症狀，務必迅速離開高溫環境、設法降低體溫，並立即送醫。





至於陰暑，在診間比陽暑更常見，起因是畏暑貪涼。例如很多人冷氣電扇對著吹，本來為了瀉熱要排出的汗，只排出一些或者根本未出汗。邱醫師說，汗出不暢，身熱無法由汗而瀉，就更容易有中暑的感覺。或者因為室內外溫差過大，汗出遇冷中了風寒，也會有頭痛、疲倦無力、身體緊繃痠痛的症狀，以為是中暑，事實上是中了風寒。避免陰暑的方法是平常要適當出汗，出汗後回到陰涼之處要等汗出盡、擦汗換衣，再吹風扇冷氣。