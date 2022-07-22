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林志穎撞到臉部腫脹　網靠「Apple Watch最貴錶殼」認出

▲林志穎駕駛特斯拉發生自撞意外，滿臉鮮血、腫脹，目擊民眾及網友靠他手上「最貴Apple Watch錶殼」認出本人。（圖／取自林志穎粉專）
▲林志穎駕駛特斯拉發生自撞意外，滿臉鮮血、腫脹，目擊民眾及網友靠他手上「最貴Apple Watch錶殼」認出本人。（圖／取自林志穎粉專）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-22 13:53:112022-07-22 14:08:59

桃園市蘆竹區中正北路今（22）日上午10時50分發生自撞車禍，一輛白色特斯拉因不明原因失控撞上機車分隔島，隨即燃起熊熊大火，現場民眾見狀立刻衝上前救人，才發現車上卡了受困駕駛及一名孩子。目擊民眾將駕駛拖出車外時，因駕駛臉部已撞擊腫脹、滿臉鮮血，第一時間並未看出傷者正是藝人林志穎，直到車內2人都脫困後，現場民眾上網爆料，眼尖網友才從傷者手上配戴的錶款，一眼認出是林志穎本人。

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愛車也愛表的林志穎過去受訪曾提到，手錶是男人的第二張臉，更曾向媒體表示：「如果車跟錶要選一個，那我應該會選表吧」。他的許多宣傳照、生活照中，都可見配戴各式特殊錶款，也讓網友們印象深刻。因此在事故第一時間，就有眼尖網友根據現場照片，發現傷者手上配戴的手錶，和林志穎6月底和兒子Jenson到賽車場所穿著的上衣、手錶都相同，靠一支錶神出本人。

▲民眾及網友第一時間靠手表認人，傷者照及林志穎日前發出的生活照，都是同款Golden Concept的RSC44表殼。（圖／翻攝爆廢公社）
▲民眾及網友第一時間靠手錶認人，傷者照及林志穎日前發出的生活照，都是同款Golden Concept的RSC44錶殼。（圖／翻攝爆廢公社）
林志穎當下雖不是配戴百萬名錶，僅是常見的Apple Watch，不過套上的手錶保護殼卻是目前市面上最貴的瑞典品牌Golden Concept，款式是去年推出的 RSC44錶殼，錶殼運用鈦合金，搭配木紋狀的全碳纖維錶盤、錶背，因此很容易一眼就認出，該款錶殼上市定價是1499美元，相當於新台幣4.4萬元。

▲網友比對出是瑞典品牌GoldenConcept去年推出的 RSC44表殼，上市定價1499美元，約新台幣4.4萬元。（圖／左取自網路、右取自記者爆料網）
▲網友比對出是瑞典品牌Golden Concept去年推出的 RSC44錶殼，上市定價1499美元，約新台幣4.4萬元。（圖／左取自網路、右取自記者爆料網）
據了解，林志穎因頭部重挫、滿臉是血，手臂還出現疑似骨折的情形，所幸同車幼子僅受輕微擦傷。林口長庚醫院表示，林志穎父子2人目前在林口長庚治療中，相關病情暫無法說明，目前由太太陳若儀及家人在院陪伴，經紀人及家人將在傍晚舉行記者會對外說明。

▲桃園市今天上午發生一起自撞意外，警消已證實駕駛為藝人林志穎。（圖／翻攝畫面）
▲桃園市今天上午發生一起自撞意外，警消已證實駕駛為藝人林志穎。（圖／翻攝畫面）

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