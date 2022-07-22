首都易遭斬首攻擊！黃珊珊視察避難演習 籲市民做好準備
萬安45號演習將於7月25日下午1時30分至2時在新竹以北至宜蘭舉行，北市更將首度實施全市區（里）、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，行駛中車輛人員需下車避難。台北市副市長黃珊珊今 （22）日表示，這是因爲首都容易成為斬首攻擊目標，透過演練讓民眾熟悉避難步驟。
黃珊珊今日下午出席視導台北市信義區111年度萬安演習廣居里防空避難處所演練，黃珊珊受訪表示，北市防空避難室是足夠的，但是多年來沒有演練過，民眾不知道萬安演習要去哪裡避難，在看到國際上狀況後怕民眾無法應變，所以台北市長柯文哲要求先做盤點、標示做清楚、APP要上、做實體演練，今年要求萬安演習要擴大實體演練，而不是單純的只是停下來。
黃珊珊指出，今天做演練才知道不只要眼、耳遮蔽，還要把嘴巴張開，若真的發生空襲警報，這些動作或許可以保命，今年里長與里幹事都受過訓練，接下來會訓練志工，再由志工來訓練民眾，
媒體追問柯文哲經常喊「抗中保台」，今年擴大舉行萬安演習是否有跟中央較勁意味？黃珊珊表示，演練已經規劃2年多，演練是地方政府該做的事，當議員時其實都知道到哪邊去防空避難，但是很多遭到佔用或是沒有清出來、沒有標示出來，沒要跟誰做比較。
黃珊珊表示，北市是人口密集之處，萬一真的發生空襲，北市是首都、中央政府所在地將成為第一個遭受攻擊的地方，萬一發生斬首行動將成為目標，這是台北比其他城市更緊張原因，所以設施清點完成後，透過演練可以讓民眾知道去哪裡、做好準備就不會慌亂，「平常做好準備，像烏克蘭要躲這麼久，這都是我們要居安思危，看著別人經驗，要去做警惕，當然最好不要發生，但是發生我們也做好準備」。