台達參與新竹市立棒球場重建　打造首座LED智能照明球場

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台達電樓宇自動化事業部總經理江文興表示，台達很榮幸能參與這座歷史悠久棒球場的升級重建工程，整合高效率全數位控制型LED照明方案、航空警示、避雷針工程等，成為同步國際水準的數位燈光場景控制系統；透過公司專業的照明設計團隊，以精密座標定位，來避免球員及球迷受到眩光及光害的影響，並可依特別情境設定不同的對應場景，搭配採用台達視訊整合的LED全彩環形顯示屏及廣告顯示屏，達到動態多變最適化的光效及視效，進而豐富所有現場與線上觀眾的參與感和快適度，大幅提昇觀賽品質。
台達電LED智能照明管理系統，因應不同場景需求，採用電腦控制pre-set點滅系統，可以更有彈性地設定符合條件的照明等級。而為場地照明條件在均勻度、水平照度、垂直照度、明暗比、演色性都達到常態比賽標準，設計數值經電腦精密之計算分析，以符合照明標準的客觀要求。
台達電智能照明管理系統具備國際級場景轉換能力，於球員出場秀及全壘打時，可開啟燈光秀模式，搭配台達環形LED全彩屏幕演繹，為觀眾帶來沉浸式觀賽體驗。而創新散熱設計的集中式LED光源燈具，低光衰、風阻低、不積塵，具備IP68高防塵防水等級，為戶外照明提供高度可靠性。
秉持長年在台灣各地戶外球場、運動場館的大型全彩LED顯示屏經驗，台達電視訊整合也獲得新竹棒球場的青睞，打造全新LED環形屏及本壘板後方的廣告屏。全場將近75公尺寬、1公尺高的高畫質LED全彩環形顯示屏，可提供各種客製化資訊顯示服務，包括計分、球賽即時訊息，以及動態影片播放等；搭配本壘後方寬近8公尺的廣告屏幕，可為球隊或贊助企業創造最佳宣傳亮點。台達電採用LED 16mm及8mm間距的LED視訊產品，亮度6,000nits，對比度4500：1，防水防塵等級達IP65，提供最佳觀賽視覺享受。
新竹市立棒球場於1976年落成啟用，乘載無數新竹人的回憶，曾創平均觀賽人數7,143人的紀錄。2019年，基於球場腹地過小及球場老舊的問題，由新竹市政府斥資進行原址拆除重建。歷經3年多的歷程，將於7月22日重新由味全龍開打主場首戰，台達電陪同球迷一同見證老球場的風華再現。