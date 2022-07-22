巴結老爸吃火鍋是選項 「溫十八」破例88折歡慶父親節

儘管天氣酷熱，「火鍋控」的台中人依然對火鍋情有獨鍾，以致歡慶父親節的孝親大餐，選擇「火鍋圍爐」訂單超滿。主打溫體牛火鍋的「溫十八」看好商機，趁勢推出頂級四人套餐組，龍蝦、鱈場蟹及溫體牛等食材超澎湃，即日起一整個月88折巴結老爸。如果不想在餐廳內用，外帶回家下料加熱，一樣能輕鬆品嚐絕佳美味。





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相對母親節受到的重視，父親節似乎冷清了些。「溫十八」台中溫體牛火鍋逆向操作，開幕來從不打折的作風，為了巴結父親破例了。即日起特推「龍蝦鱈場蟹海鮮頂級溫體牛」肆人套餐組，原價7380元可享88折優待，優惠期限至8月28日，整整一個月。





▲「溫十八」的溫體牛肉，是每天用18°C冷藏專車，從台南將最新鮮的溫體牛肉直送台中。（圖／記者金武鳳攝，2022.7.22)

「溫十八」有鍋中之王美譽，與一般火鍋店最大區隔，是每天用18°C冷藏專車，從台南將最新鮮的溫體牛肉直送台中，換句話說，「溫十八」使用的是最純粹的溫體牛肉，不用調料沾醬，入口就能盡嚐肉質最鮮美滋味。





此外，頂級海鮮食材也是溫十八另一強項。一走入店裡，入目是整排海鮮水族箱，蓄養的全是來自國內外產地新鮮直送的生猛海鮮，有波士頓龍蝦、生蠔、鮑魚、象拔蚌、伊勢龍蝦、鱈場蟹、牛奶貝及石斑等，一切活體現點現處理，有青才敢大聲。





▲頂級海鮮食材也是溫十八另一強項。一走入店裡，入目是整排海鮮水族箱，蓄養的全是來自國內外產地新鮮直送的生猛海鮮，（圖／記者金武鳳攝，2022.7.22)

業者表示，以歡慶父親節特推的四人套餐為例，備用的頂級食材包括溫體牛四盤、帝王蟹、波士頓龍蝦、鮭魚、西濱蛤蠣、手工蟹肉滑、槍烏賊、東石鮮蚵等，堪稱一次嚐遍海陸高檔美食，要讓老爸大飽口福，盡興過節。





業者表示，因應疫情時期，仍有消費者內用意願低，「溫十八」特推的父親節四人豪華套餐可供外帶外，另外推出頂級美味冷凍包湯鍋，是由主廚每天用新鮮牛大骨及牛肉，搭配新鮮蔬果熬製而成，分別有「溫十八牛珍寶原味鍋」及「溫十八牛珍寶麻辣鍋」二種口味，只要加熱就能輕鬆上桌，由於料理簡便就能嚐到餐廳級美味，甫一推出就深獲消費者青睞。









