韋禮安、黃筱雯跨界代言蔡司鏡片　提升年輕人用眼專注力

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而今年二度代言蔡司清銳MAX系列的奧運拳擊選手黃筱雯分享：「這兩年除了上場比賽時，平日幾乎都戴著蔡司眼鏡，是蔡司『副』翁。蔡司清銳MAX鏡片提供了更寬闊的視野，及優異的視覺品質，輔助我在訓練等任何時刻都能保持高度專注力，是生活中、訓練時不可或缺的利器之一。今年能與韋禮安一起代言，音樂與體育首度跨界，也讓我很興奮。」
相較於傳統庫存片，只有個位數參數的優化，蔡司清銳MAX鏡片應用FreeForm自由成型技術，透過ClearForm®製程用700個自由參數進行鏡片逐點優化，因此能使鏡片中心到周邊都能擁有清晰的視野。除了有優異的光學性能表現，亦使鏡片更纖薄、更平坦，而光學與美學的新突破，正好符合了時下年輕人喜歡大框眼鏡的潮流，時尚與視覺品質同時具備，眼鏡除了戴得有型外，同時也要戴得好，才能持續專注眼前不錯過每一個精采時刻！
此外，由於台灣位於亞熱帶氣候區域，全年日照時數長、紫外線指數高。其實除了皮膚需要防曬外，眼睛也很需要防曬，以防止眼睛病變等問題的產生。不過近視眼鏡、墨鏡需要來回替換相當麻煩。韋禮安分享：「蔡司煥視X變色鏡片將近視與太陽眼鏡的功能結合，一副眼鏡就能搞定室內、室外各種場合，是一個不錯的新選擇！」
以往民眾不喜歡變色鏡片的原因之一，就是變色速度緩慢或變色後顏色不夠深。傳統變色鏡片從室外返回室內，鏡片顏色變回透明需較久時間，除了影響室內視覺品質，也可能引發他人側目的尷尬窘境，導致民眾配戴意願不高。蔡司煥視X鏡片採用全新智能光致變煥感光系統，及最新專利染料化合物，會根據光線和環境條件的刺激，進行高效能變色，因此變色速度更快，顏色也更深，除了解決變色慢的問題，深色的鏡片與墨鏡更相似，時尚度也大提升，甫推出即獲得年輕眼鏡族的青睞。
為歡慶新系列上市，現在只要至蔡司全台授權經銷商選配「蔡司清鋭MAX全系列」就能擁有韋禮安限量保證卡；活動期間即日起至8/27日，還可抽韋禮安9月小巨蛋演唱會門票。