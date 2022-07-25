COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

韋禮安、黃筱雯跨界代言蔡司鏡片　提升年輕人用眼專注力

▲蔡司推出全面革新進化的庫存片「清銳MAX鏡片」。（圖／品牌提供）
▲蔡司推出全面革新進化的庫存片「清銳MAX鏡片」。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

2022-07-25 12:07:28

台灣近視人口比例高居全球第一，加上近年民眾生活越來越依賴3C產品，近視人口更是節節攀升。因此好的近視鏡片，就成了保護眼鏡的重要環節之一。致力於光學領域研究的德國蔡司，推出了全面革新進化的庫存片「清銳MAX鏡片」，邀請了近期在金曲獎氣場全開，展現驚人歌唱實力的韋禮安，更與台灣拳后東奧拳擊銅牌選手黃筱雯跨界聯手代言，希望可以藉此一舉打入年輕消費市場。

我是廣告 請繼續往下閱讀
韋禮安分享：「自己除了近視外，雙眼也有視差，且大學時期曾經眼角膜二度受傷，因此平常都相當重視眼睛保健。由於工作時多半得長時間配戴隱形眼鏡，加上平日創作也都需要看樂譜、寫詞，容易有眼睛乾澀、疲勞的問題，這次配戴蔡司清銳MAX鏡片，最深刻的心得就是，看東西變得很輕鬆舒適！戴上清銳MAX鏡片視野更寬闊，鏡片周邊也都能看得很清楚，讓我現在不受視力模糊干擾，能更專注於歌曲的創作。」

▲韋禮安分享：「戴上清銳MAX鏡片視野更寬闊，鏡片周邊也都能看得很清楚，讓我現在不受視力模糊干擾，能更專注於歌曲的創作。」（圖／品牌提供）
▲韋禮安分享：「戴上清銳MAX鏡片視野更寬闊，鏡片周邊也都能看得很清楚，讓我現在不受視力模糊干擾，能更專注於歌曲的創作。」（圖／品牌提供）
而今年二度代言蔡司清銳MAX系列的奧運拳擊選手黃筱雯分享：「這兩年除了上場比賽時，平日幾乎都戴著蔡司眼鏡，是蔡司『副』翁。蔡司清銳MAX鏡片提供了更寬闊的視野，及優異的視覺品質，輔助我在訓練等任何時刻都能保持高度專注力，是生活中、訓練時不可或缺的利器之一。今年能與韋禮安一起代言，音樂與體育首度跨界，也讓我很興奮。」

▲黃筱雯分享：「這兩年除了上場比賽時，平日幾乎都戴著蔡司眼鏡，是蔡司『副』翁。」（圖／品牌提供）
▲黃筱雯分享：「這兩年除了上場比賽時，平日幾乎都戴著蔡司眼鏡，是蔡司『副』翁。」（圖／品牌提供）
相較於傳統庫存片，只有個位數參數的優化，蔡司清銳MAX鏡片應用FreeForm自由成型技術，透過ClearForm®製程用700個自由參數進行鏡片逐點優化，因此能使鏡片中心到周邊都能擁有清晰的視野。除了有優異的光學性能表現，亦使鏡片更纖薄、更平坦，而光學與美學的新突破，正好符合了時下年輕人喜歡大框眼鏡的潮流，時尚與視覺品質同時具備，眼鏡除了戴得有型外，同時也要戴得好，才能持續專注眼前不錯過每一個精采時刻！

▲光學與美學的新突破，正好符合了時下年輕人喜歡大框眼鏡的潮流，時尚與視覺品質同時具備！（圖／品牌提供）
▲光學與美學的新突破，正好符合了時下年輕人喜歡大框眼鏡的潮流，時尚與視覺品質同時具備！（圖／品牌提供）
此外，由於台灣位於亞熱帶氣候區域，全年日照時數長、紫外線指數高。其實除了皮膚需要防曬外，眼睛也很需要防曬，以防止眼睛病變等問題的產生。不過近視眼鏡、墨鏡需要來回替換相當麻煩。韋禮安分享：「蔡司煥視X變色鏡片將近視與太陽眼鏡的功能結合，一副眼鏡就能搞定室內、室外各種場合，是一個不錯的新選擇！」

▲蔡司深色的鏡片與墨鏡更相似，時尚度也大提升，甫推出即獲得年輕眼鏡族的青睞。（圖／品牌提供）
▲蔡司深色的鏡片與墨鏡更相似，時尚度也大提升，甫推出即獲得年輕眼鏡族的青睞。（圖／品牌提供）
以往民眾不喜歡變色鏡片的原因之一，就是變色速度緩慢或變色後顏色不夠深。傳統變色鏡片從室外返回室內，鏡片顏色變回透明需較久時間，除了影響室內視覺品質，也可能引發他人側目的尷尬窘境，導致民眾配戴意願不高。蔡司煥視X鏡片採用全新智能光致變煥感光系統，及最新專利染料化合物，會根據光線和環境條件的刺激，進行高效能變色，因此變色速度更快，顏色也更深，除了解決變色慢的問題，深色的鏡片與墨鏡更相似，時尚度也大提升，甫推出即獲得年輕眼鏡族的青睞。

為歡慶新系列上市，現在只要至蔡司全台授權經銷商選配「蔡司清鋭MAX全系列」就能擁有韋禮安限量保證卡；活動期間即日起至8/27日，還可抽韋禮安9月小巨蛋演唱會門票。

韋禮安不等了！熬7年無預警宣布喜訊

太陽眼鏡沒抗UV400更傷眼！挑選３重點助防白內障、黃斑部病變。

宏碁裸視3D技術登場！打遊戲免戴眼鏡　瞬間體驗3D沉浸感

隱形眼鏡一跑掉打亂比賽陣腳　籃球員靠SMILE全飛秒找回視力

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.56%19.44%
2022-07-20-2022-07-27
如果可以，最希望哪位少年原地出道？

如果可以，最希望哪位少年原地出道？

繼續作答
即時
推薦閱讀