6字頭只是幌子? 台南離譜房價地政局主動稽查

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台南地政局長陳淑美表示，依據現場稽查結果該案尚未開始對外銷售，現場亦無相關銷售文件，未發現哄抬炒作與紅單轉讓等違規情事。代銷業者說明，6字頭房價純屬開價，非真正銷售價格。對此陳淑美進一步呼籲，依新制規定，銷售預售屋於簽訂買賣契約書30日內，即須申報實價登錄，民眾可至內政部不動產交易實價查詢服務網查詢附近買賣實例，作為買賣時參考，本案尚無實價登錄資料，切勿受開價或報導影響交易判斷。
台南市長黃偉哲指示地政局及消保官等局處持續追蹤，如果發現有紅單交易、違法私下轉賣哄抬或實價登錄不實等情事，一律嚴查嚴辦。南市地政局2019年標售平實營區市地重劃抵費地，標售底價31.3億元，換算每坪單價85.6萬元，吸引皇龍、國泰與興富發建設爭相搶標，最終豐邑機構以總價36.1億元標得，換算每坪地價98.8萬元改寫平實營區新高。由旗下浩瀚開發興建，推出「浩瀚無極885戶住家與店面建案，每坪開價6字頭，挑戰台南最高價。聽聞者莫不嘖嘖稱奇。
台南市府主動稽查雖為美意，但其根本實應對高房價來源嚴格查證，若發現有哄抬價格之實證，應切實開罰，勿再誤導大眾。此外，針對近期延遲交屋消費糾紛頻傳，地政局亦對業者加以宣導，契約完工日期應與消費者詳加說明，不可逕以建造執照之建築期限展延，據此要求消費者無條件配合展延契約完工日期。地政局表示，將會持續辦理查核作業，持續關注後續是否有違規情況，以維護市場交易秩序，加強對消費者權益的保障。