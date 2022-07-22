6字頭只是幌子? 台南離譜房價地政局主動稽查

台南房價飆漲，不管是東區、安平，善化，新市，房價持續攀升。由原先的一坪 50 萬，已上升至 6 字頭。據悉目前最貴的建案為平實營區的「浩瀚無極」，引發市場譁然，台南市地政局日前邀集消保官至該建案銷售中心現場聯合稽查，了解詳情。

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台南地政局長陳淑美表示，依據現場稽查結果該案尚未開始對外銷售，現場亦無相關銷售文件，未發現哄抬炒作與紅單轉讓等違規情事。代銷業者說明， 6 字頭房價純屬開價，非真正銷售價格。對此陳淑美進一步呼籲，依新制規定，銷售預售屋於簽訂買賣契約書 30 日內，即須申報實價登錄，民眾可至內政部不動產交易實價查詢服務網查詢附近買賣實例，作為買賣時參考，本案尚無實價登錄資料，切勿受開價或報導影響交易判斷。

台南市長黃偉哲指示地政局及消保官等局處持續追蹤，如果發現有紅單交易、違法私下轉賣哄抬或實價登錄不實等情事，一律嚴查嚴辦。南市地政局 2019 年標售平實營區市地重劃抵費地，標售底價 31.3 億元，換算每坪單價 85.6 萬元，吸引皇龍、國泰與興富發建設爭相搶標，最終豐邑機構以總價 36.1 億元標得，換算每坪地價 98.8 萬元改寫平實營區新高。由旗下浩瀚開發興建，推出「浩瀚無極 885 戶住家與店面建案，每坪開價 6 字頭，挑戰台南最高價。聽聞者莫不嘖嘖稱奇。