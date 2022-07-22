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大、小金門搭四輪就能到！金門大橋歷經12年合龍完工

▲國內首座跨海域施工的金門大橋工程，今（22）日閉合節塊吊起合龍，橋梁結構工程正式結束，將邁向完工通車的最後階段。（圖／高公局提供）
▲國內首座跨海域施工的金門大橋工程，今（22）日閉合節塊吊起合龍，橋梁結構工程正式結束，將邁向完工通車的最後階段。（圖／高公局提供）

記者黃仁杰／台北報導

2022-07-22 16:58:04

國內首座跨海域施工的金門大橋工程，今（22）日閉合節塊吊起合龍，橋梁結構工程正式結束，將邁向完工通車的最後階段。交通部長王國材與金門縣長楊鎮浯、高公局長趙興華、路政司長林福山共同出席見證，立法院交通委員會亦安排金門交通建設考察，由召委洪孟楷、立委陳雪生及立委陳玉珍也前往視察大橋合龍施工情形。王國材除慰勉工程團隊辛勞，也致贈加菜金，並期勉積極趲趕工進完成今年10月通車目標。

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金門大橋工程跨越金烈水域，橋梁基礎、墩柱均已全數完成，橋梁上構預鑄節塊吊裝工作，在吊裝完成合龍後亦全部結束，今日王部長、楊縣長、洪委員、陳委員等人共同從金門本島側跨過金門大橋全橋最後閉合點來到烈嶼側，象徵大、小金門在這一刻揮別海水阻隔，藉著金門大橋串連成一塊完整的土地。全橋合龍後，將進行橋護欄、瀝青混凝土鋪築、伸縮縫安裝、照明工程安裝，並於通車勘驗通過後即可擇日開放通車。

▲大小金門搭四輪也能到！金門大橋歷經12年合龍完工
▲金門大橋規劃雙向兩汽車道，並有人行／自行車道，配合橋梁工程陸續完成，攸關民生之管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作。
本橋梁規劃雙向兩汽車道，並有人行／自行車道，配合橋梁工程陸續完成，攸關民生之管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作，未來可藉此基礎設施提供居民更穩定優質的生活環境；大橋雄偉的外觀搭配投射光雕，海上明珠將帶動觀光的熱潮，所設置的交控系統更可堅實穩固提供全天候的陸上運輸，相信未來金門大橋的通車可以促進區域經濟均衡發展，共同提升居民生活水準。

王國材表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視與支持金門的建設與發展，金門大橋的興建更展現出政府的施政不分本島、離島及各縣市，不管遭遇再大困難，都會投入國家資源貫徹執行，並堅持克服困難打通，也感謝所有勞苦功高的工程英雄，在嚴酷及克難的海上工作環境中施工，目前正值最後完工階段，期勉施工團隊持續投入人力、資源，在公安第一、品質至上的原則下，完成最後的一哩路。

王國材強調，金門擁有非常獨特的戰地風光、聞名遐邇的金門高粱及各式美食如麵線、金門粥、貢糖、牛肉乾及燒餅等，是條件非常好的觀光元素，鼓勵在地業者持續將金門推向國際，相信金門大橋通車後，大、小金門的觀光將更引起關注，而觀光局一向透過各種方式協助推動離島的觀光活動，未來也會繼續給予支持，金門也可以打造屬於金門的觀光地圖。

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