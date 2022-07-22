大、小金門搭四輪就能到！金門大橋歷經12年合龍完工

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本橋梁規劃雙向兩汽車道，並有人行／自行車道，配合橋梁工程陸續完成，攸關民生之管線包括電力、電信、自來水亦已配合工程進度進場施作，未來可藉此基礎設施提供居民更穩定優質的生活環境；大橋雄偉的外觀搭配投射光雕，海上明珠將帶動觀光的熱潮，所設置的交控系統更可堅實穩固提供全天候的陸上運輸，相信未來金門大橋的通車可以促進區域經濟均衡發展，共同提升居民生活水準。
王國材表示，總統蔡英文及行政院長蘇貞昌非常重視與支持金門的建設與發展，金門大橋的興建更展現出政府的施政不分本島、離島及各縣市，不管遭遇再大困難，都會投入國家資源貫徹執行，並堅持克服困難打通，也感謝所有勞苦功高的工程英雄，在嚴酷及克難的海上工作環境中施工，目前正值最後完工階段，期勉施工團隊持續投入人力、資源，在公安第一、品質至上的原則下，完成最後的一哩路。
王國材強調，金門擁有非常獨特的戰地風光、聞名遐邇的金門高粱及各式美食如麵線、金門粥、貢糖、牛肉乾及燒餅等，是條件非常好的觀光元素，鼓勵在地業者持續將金門推向國際，相信金門大橋通車後，大、小金門的觀光將更引起關注，而觀光局一向透過各種方式協助推動離島的觀光活動，未來也會繼續給予支持，金門也可以打造屬於金門的觀光地圖。