高雄國際旅展登場　飯店住宿、經典遊程　折扣下殺超優惠

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為共同行銷高雄的觀光特色，高市府觀光局攜手眾多業者參展助陣，打造高雄主題館「夏趣高雄」，高雄館參展店家十分多元，有i-Ride飛行劇院、SOHO工房、高雄市比啦原住民產業協會、日光小林社區發展協會、志斌豆瓣醬、青蘭黏土藝術設計坊、裕賀牛觀光工廠、高雄捷運、五福旅行社等多元產業，讓民眾食、宿、遊、購、行、娛一次滿足！並由業者推出現場限定的好康商品，還有原民DIY、拍照打卡拿扭蛋、巨型拼圖遊戲等活動，全館消費滿200元就抽豪華住宿券。
高市府觀光局長周玲妏說明，接下來高雄有許多大型主題活動非常值得大家來體驗，例如有全國矚目的2022台灣文博會x台灣設計展，還有在旗津的黑沙玩藝節、啤酒嘉年華，更有冰火二重天的「大港閱冰-冰品嘉年華」和「全國鹹酥雞嘉年華」，9月份還有眾所矚目的熱氣球活動，將在月世界及愛河飛行，廣受大小朋友期待的壽山動物園，也將在10月以嶄新的面貌和大家見面。
主辦單位高雄市旅行商業同業公會理事長蔡宗佑表示，今年旅展攤位因為受疫情影響雖僅300多攤不如往年多，但仍有許多國外參展單位，包含有日本、大陸海旅會、菲律賓、帛琉、印度、馬來西亞等國的旅遊單位來台行銷，其中，日本更是大陣仗匯集9縣市公私部門來台搶客。
蔡宗佑指出，今年最大不同以往的特色是國旅這區塊，除有各縣市精心推出深度旅遊行程產品，還有業者精心設計的各式離島及本島等「類出國」各式旅遊行程，建議民眾可多多採購，在島內「報復性旅遊消費」。
蔡宗佑說，適逢暑假旅遊旺季，加上業者看好國內旅遊補助商機，現場莫不殺很大搶客。國內各縣市參展單位也大力推銷優質旅遊景點，飯店溫泉渡假五星酒店更推出誘人低折扣的住宿券及餐券，現場20家旅行社提供超優惠的旅遊產品、部落心旅行經典遊程及綠島、澎湖、金門、馬祖等離島行程，絕對物超所值。另外，活動現場還設有伴手禮區，提供民眾採購好去處，另凡於國際旅展全館當日消費滿1000元(含)，就有機會抽中Honeywell 空氣清淨機。