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充實國中學生暑假生活！中鋼辦全能智慧王夏令育樂營活動

▲中國鋼鐵公司與中鋼碳素化學公司共同舉辦111年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動。(圖／記者黃守作攝，2022.07.22)
▲中國鋼鐵公司與中鋼碳素化學公司共同舉辦111年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動。(圖／記者黃守作攝，2022.07.22)

記者黃守作／高雄報導

2022-07-22 22:00:00

中國鋼鐵公司與中鋼碳素化學公司於今(22)日，在高雄市小港區明義國中，共同舉辦111年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，以充實當地學子的暑假生活，提供多元化學習及健全身心發展。

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▲中國鋼鐵公司與中鋼碳素化學公司共同舉辦111年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，始業式由高雄市小港區明義國中校長何茂通(中)與中鋼公司公共事務處處長孫宏魁(右)、中鋼碳素化學公司管理處處長王志堅(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.07.22)
▲中國鋼鐵公司與中鋼碳素化學公司共同舉辦111年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，始業式由高雄市小港區明義國中校長何茂通(中)與中鋼公司公共事務處處長孫宏魁(右)、中鋼碳素化學公司管理處處長王志堅(左)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2022.07.22)
這項由中國鋼鐵公司與中鋼碳素化學公司共同舉辦111年中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，始業式是由高雄市小港區明義國中校長何茂通與中鋼公司公共事務處處長孫宏魁、中鋼碳素化學公司管理處處長王志堅共同主持，有中鋼碳素化學公司公共關係課經理林貴全、管理師陳侑廷等人與會。

中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，由於小港區明義國中以提倡音樂及藝術特色為主軸，並結合手作及傳統文化技藝課程，培養學子藝文氣息，深耕文化傳承，該公司乃與中鋼碳素化學公司合作，在該校舉辦此一全能智慧王夏令育樂營活動。

明義國中校長何茂通說，該校以多元學習教育為理念，提倡全人教育，注重五育均衡發展，除重視工具學科基本能力外，亦致力發展多樣性社團，尤其是管樂團、弦樂團及直笛團等音樂性社團，讓學生在寓教於樂的環境中，活化學習內涵，滋養人文氣質，此次感謝中鋼公司及中碳公司兩家小港在地優質企業，秉持地方為重的精神，來舉辦此一夏令育樂營活動。

▲參與全能智慧王夏令育樂營活動的學生聚精會神的學習。(圖／記者黃守作攝，2022.07.22)
▲參與全能智慧王夏令育樂營活動的學生聚精會神的學習。(圖／記者黃守作攝，2022.07.22)
中碳公司管理處處長王志堅指出，該公司很榮幸與中鋼公司攜手為地方教育盡一份心力，希望學子們透過活動的學習過程，激發主動求知的好習慣，並培養積極進取的人生觀。

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