COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

VW MQB 問世 10 周年銷售破 3,200 萬輛！R 車系上半年全球接單近兩萬

▲ VW MQB 問世 10 周年銷售破 3,200 萬輛！R 車系上半年全球接單近兩萬
▲ VW MQB 問世 10 周年銷售破 3,200 萬輛！R 車系上半年全球接單近兩萬

2GameSome - 有車賞

2022-07-22 18:25:00

Volkswagen 所研發的 MQB 模組化橫置引擎平台自 2012 年正式問世以來，如今迎來第 10 周年，超過 3,200 萬輛車款依此模組化平台為基礎生產，其中 Volkswagen 乘用車佔 2,000 萬輛。

我是廣告 請繼續往下閱讀

自 2012 年 Volkswagen 首度推出 MQB 模組化橫置引擎平台，至今已有超過 2,000 萬輛 Volkswagen 乘用車以此而生。為滿足市場多變需求，MQB 模組化橫置引擎平台依據相對應車型，可調整前懸、後懸、軸距，以符合不同級距車款的車身比例需求，The Golf 第七代為 Volkswagen 首款使用此平台之車款，代表 Volkswagen 產品正式進入新紀元，自此不論是德系掀背 Polo ，至最暢銷德藝休旅 Tiguan，皆由此平台而生。同時，車身以熱成型超強鋼材製成，運用先進的製造技術，加熱後再沖壓，使成形的結構更穩固，與前幾代產品相比，可減輕平均 50 公斤車重，因此 Golf 第七代較 Golf 第六代減少近 100 公斤，有效提升燃油效率，貫徹 MQB 模組化橫置引擎平台高安全性與輕量化的基因

藉著 MQB 模組化橫置引擎平台特性，Volkswagen 工程部門研發更強悍的 R 性能車款，高強度車身剛性，卻擁有輕量化車體結構與彈性的動力配置，提供全球車迷更熱血的爆發動力與更靈活的動態操控，因此 2022 上半年 R 系列車款表現亮眼，一舉奪得 18,800 張接單，其中五門掀背鋼炮 Golf 8 R接單7,800輛，跨界性能跑旅 T-Roc R 接單4,400張。

動力編成上， MQB 模組化橫置引擎平台於規畫初期極具前瞻性，工程師早已將汽油與電動化等不同動力系統納入考量，至今超過數十款車型由此打造，另外，引擎皆有標準的安裝位置與標準的動力傳輸介面，使得相同變速箱得以與相同驅動軸結合，縮減繁雜的組裝程序。Volkswagen 以扎實的 MQB 模組化橫置引擎平台為基礎，簡化造車流程、提高生產效率、拓展新車型、研發新科技。

有時快充勝換電，騎eMOVING iE125去小琉球找海龜玩！

【車勢星聞】最新！林志穎多處受傷及骨折，未來兩、三天觀察期

PGO 黃牌大好評！Tigra 250 環島快閃再加碼

瞄準百萬中型休旅級距！SsangYong Korando 新台幣 104.8萬起上市

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
78.69%21.31%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀