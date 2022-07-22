▲ VW MQB 問世 10 周年銷售破 3,200 萬輛！R 車系上半年全球接單近兩萬

我是廣告 請繼續往下閱讀

自 2012 年 Volkswagen 首度推出 MQB 模組化橫置引擎平台，至今已有超過 2,000 萬輛 Volkswagen 乘用車以此而生。為滿足市場多變需求，MQB 模組化橫置引擎平台依據相對應車型，可調整前懸、後懸、軸距，以符合不同級距車款的車身比例需求，The Golf 第七代為 Volkswagen 首款使用此平台之車款，代表 Volkswagen 產品正式進入新紀元，自此不論是德系掀背 Polo ，至最暢銷德藝休旅 Tiguan，皆由此平台而生。同時，車身以熱成型超強鋼材製成，運用先進的製造技術，加熱後再沖壓，使成形的結構更穩固，與前幾代產品相比，可減輕平均 50 公斤車重，因此 Golf 第七代較 Golf 第六代減少近 100 公斤，有效提升燃油效率，貫徹 MQB 模組化橫置引擎平台高安全性與輕量化的基因





藉著 MQB 模組化橫置引擎平台特性，Volkswagen 工程部門研發更強悍的 R 性能車款，高強度車身剛性，卻擁有輕量化車體結構與彈性的動力配置，提供全球車迷更熱血的爆發動力與更靈活的動態操控，因此 2022 上半年 R 系列車款表現亮眼，一舉奪得 18,800 張接單，其中五門掀背鋼炮 Golf 8 R接單7,800輛，跨界性能跑旅 T-Roc R 接單4,400張。



