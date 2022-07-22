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瞄準百萬中型休旅級距！SsangYong Korando 新台幣 104.8萬起上市

▲ 瞄準百萬中型休旅級距！SsangYong Korando 新台幣 104.8萬起上市
▲ 瞄準百萬中型休旅級距！SsangYong Korando 新台幣 104.8萬起上市

2GameSome - 有車賞

2022-07-22 18:25:00

SsangYong 總代理永嘉雙龍汽車於今日（7/22）宣布原裝進口全新第四代 Korando 中型休旅，以建議售價新台幣 104.8 萬元起正式上市。獲得韓國金氏世界記錄最長壽車型的 Korando 預售近一個月以來，預售接單已超過原廠提供之年度配額，目前正積極與原廠溝通產能，希望能盡速於 9 月前到港交車。

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安全配備滿載

全新 Korando 除通過 Euro-NCAP 撞擊測試 5 顆星之評價外，全車標配 Deep Control 智能安全輔助系統包括全速域Level 2 半自動駕駛、7顆安全氣囊、FVSA 前車啟動警示、SDA 安全車距警示、FCW 前方碰撞警告、AEBS 自動緊急煞車、HBA 智慧型遠光燈、EAF 開門防撞警示、RCTA 後方車側警示、ESP 電子車身動態穩定控制、HSA 斜坡起步輔助、ARP 主動式側翻防止系統及 74% 車體高強度鋼材使用等在內，多達 26 項主被動安全系統，相關行車資訊皆可由 10.25 吋數位儀表進行操作與判讀。

舒適配備滿載

全新 Korando 以低重心超廣體車身設計，藉此改善 SUV 車型重心較高問題，讓車輛具備較佳的操控性。標準5人座模式下能提供 551 公升置物空間，搭配 6/4 分離座椅及機能性貼心收納設計。內裝鋪陳以軟質塑料、皮革包覆，搭配人體工學真皮座椅、前座冷熱座椅（附8向電動調整）、手機無線充電座、10.25 吋全數位儀表、10 吋大螢幕中控面板（附Apple CarPlay & Android Auto整合系統），34 色環景式氣氛燈及車室隔音強化。

雙動力選擇

全新 Korando 提供不同動力需求，分別為 1.5 升汽油引擎（輸出 163ps 馬力及 28.6kg-m 最大扭力），及 1.6 升柴油引擎（輸出 136ps 馬力及 33.0kg-m 扭力）。變速箱為 6 速手自排（附三種行車模式），搭配方向盤換檔撥片、低重心車身設計、前麥花臣/後多連桿懸吊系統及底盤強化副樑搭載，拖曳能力最高達 2,000 公斤。

建議售

車型

建議售價（新台幣/萬元）

Korando 1.5 汽油 菁英版

104.8

Korando 1.5 汽油 旗艦版

122.8

Korando 1.6 柴油 旗艦版

129.8

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