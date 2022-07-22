有時快充勝換電，騎eMOVING iE125去小琉球找海龜玩！

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你想想，國內離島通常面積不大但生態豐富，外地人旅遊圖的不過就是海天一色的自然美景，這時能夠說停就停順便吹吹海風的機車當然是上上之選，如果還能不發聲響不排廢氣，光放腦海裡想像便覺美好！
很顯然，中華汽車旗下的電動機車品牌eMOVING比我們還早想到這步，舉高懸屏東一旁的小琉球為例，早在2017年eMOVING便已佈局當地租賃市場，而今更近一步與經銷商乙順綠能合作，再帶進100輛iE125增添低碳旅遊即戰力，不僅與屏東縣政府設立小琉球為空氣品質維護區的策略相呼應，同時也讓遊客能夠更輕鬆無負擔的享受美不勝收的海天碧藍。
而這趟小琉球iE125體驗行就是如此前提下誕生的產物，基本上，eMOVING旗下產品並不少，之所以選擇這款白牌電動機車產品作為觀光租賃用車，其實取決於採取充電模式及充足的動能，比起採取換電規格的EZ1，可在家/店充電或至充電站進行快充/超充的iE125，顯然更適合難以廣設換電站的離島地區使用，而相較於其他充電產品例如Bobe或Shine，iE125則無論動力或是續航里程都更符合遊客需求。
以我們這兩天實際體驗，期間所有拍攝與走點距離足足繞行整個小琉球大約兩圈有餘(單圈距離約18km)，而原廠宣稱約60km的雙載續航力則讓整趟旅程全然無需充電，此間筆者不僅以iE125為腳，一下衝海邊一下越島嶼找尋一切可到的景點，由於行程略趕，經常還需大「手」電門一次超越整群同樣騎車閒逛的觀光客，只見這輛白牌電動機車都能不負使命輕易完成要求，而整體騎乘姿勢與駕馭感受則十足舒適易上手，加上可確實放進一頂3/4安全帽有餘的置物箱容積及飲料架設計，作為旅遊甚至平日代步用車，iE125顯然都能勝任愉快。
話說回來，正因續航里程相當夠用，這次唯一沒有好好感受的在於充電部分，按eMOVING說法，iE125進入快充站從0%至100%滿電只需10分鐘時間即可完成，僅需耗費區區3度電約10元電費而已，便能繼續開啟下一段旅程，掐指算算，其實甚至比起換電式設計來得划算，因此就算不是租車旅遊而為日常通勤用途，選擇充電式車款也可能會是更適合你的選擇，事實上，如果居住地為都會區高樓層不便充電且隨處皆有換電站，那麼像是EZ1這種通用規格換電設計車款確實有其無可取代的便利性，但倘若經常身處城郊、鄉村、山區或海濱等換電站不普及區域，那麼可充電的iE125反倒便成更合理的代步選項。
好的，上班到此為止，接下來則是隨意趴趴走的時間，小琉球的美不多說，光用眼睛欣賞不夠，搜尋網美部落客自拍想必更加賞心悅目，而近年來備受重視的，除天然美景之外還有生態復育的部分，特別小琉球擁有獨天獨厚海洋資源，同時也是綠蠵龜與玳瑁等多種珍稀保育類海龜的家，因此中華汽車特以行動支持海龜復育計畫，藉由eMOVING活動捐助海洋大學程一駿教授所領軍的海洋生態暨保育研究室，當隔天潛水行程親眼目睹海龜群悠然而可愛的模樣，竟覺自己彷彿也為小琉球生態盡了棉薄心力。
其實光是騎著低碳零排的iE125漫遊小琉球，也情不自禁油然而生環保小尖兵的虛榮滿足感呢！