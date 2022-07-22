「小旋風」林志穎駕駛特斯拉載著兒子不慎自撞分隔島並起火燃燒送往林口庚醫院救治，弟弟林志鑫與經紀人一同召開記者會並發出聲明稿，並透露下接下來兩、三天將是重點觀察期。 我是廣告 請繼續往下閱讀 【車勢星聞】最新！林志穎多處受傷及骨折，未來兩、三天觀察期。（資料照：車勢星聞）×【車勢星聞】最新！林志穎多處受傷及骨折，未來兩、三天觀察期。（資料照：車勢星聞）聲明稿： 今22（日）早上約10點由駕駛林志穎先生及乘客兒子Jenson，因不明原因開車自撞分隔島起火燃燒，隨即被熱心路人救出送往林口長庚醫院，目前林志穎父子正在長庚醫院進行緊急醫療處理中，林志穎先生有多處受傷及骨折，目前由長庚醫療團隊進行手術評估中，病情暫時無法詳細說明，但目前相對穩定，非常感謝社會大眾和粉絲的關心及長庚醫療團隊的協助。 最後，要由衷感謝將林志穎先生及兒子從車中救出的好心人士，僅代表林志穎家人及公司謝謝您。 吉米工作室 2022年7月22日 有時快充勝換電，騎eMOVING iE125去小琉球找海龜玩！ PGO 黃牌大好評！Tigra 250 環島快閃再加碼VW MQB 問世 10 周年銷售破 3,200 萬輛！R 車系上半年全球接單近兩萬瞄準百萬中型休旅級距！SsangYong Korando 新台幣 104.8萬起上市