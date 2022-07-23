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《模仿者》3位偶像搞曖昧　女生1句話男生「愛了」

▲前IZ*ONE成員曹柔理劇中一句台詞，讓男演員心動。（圖／LINE TV）
▲前IZ*ONE成員曹柔理劇中一句台詞，讓男演員心動。（圖／LINE TV）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-07-23 12:30:00

韓劇《Mimicus模仿者》集結前B.A.P成員劉永才、前IZ*ONE成員曹柔理、Woo!ah!成員NaNa及演員金允宇演出，4位主角22日出席記者會宣傳新戲，劉永才被問到飾演高中學生，有特地做什麼功課？他笑說：「因為藝高學生都很有才華又很帥氣，再加上其他演員又很年輕，又帥又漂亮，所以我也在外貌下了苦功。」他也談起第一次拍攝時與導演的對話，「導演跟我說有星（劉永才角色）要很帥才行，這句話是代表我不帥嗎？所以聽完之後，我就更努力管理外貌和身材了。」

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▲前B.A.P成員劉永才（左起）、woo!ah!成員NaNa、前IZ*ONE主唱曹柔理、金允宇合體宣傳新戲。（圖／LINE TV）
▲前B.A.P成員劉永才（左起）、Woo!ah!成員NaNa、前IZ*ONE主唱曹柔理、金允宇合體宣傳新戲。（圖／LINE TV）
《Mimicus模仿者》描述就讀大韓演藝藝術高等學校的韓有星（劉永才 飾），被整個學校都謠傳他抄襲頂級公司練習生的池秀彬（金允宇 飾）外表和穿搭，但池秀彬其實也有許多難言之隱。另一方面，吳露西（曹柔理 飾）是一個正要嶄露頭角的K-pop女團ICE中的老么成員，團內比她年長的成員時常會霸凌她。申多羅 （NaNa 飾） 則是一個認為模仿別人就是流量密碼的知名YouTuber。4個人都會有令人意想不到的發展，青春狗血劇在校園真實上演。

由於4位主演中有3位是偶像，被問到飾演藝術高中學生，是否更能融入？劉永才笑說：「那已經是10年前的事情了。」曹柔理則點頭直說： 「的確很有幫助，尤其劇中有些要開直播和粉絲互動的場景，讓我很熟悉。」同樣也是女團Woo!ah!的成員NaNa，被曹柔理稱讚很有舞蹈實力，現場也起鬨要她秀一段，讓直播聊天室中的粉絲狂洗版，還有日本粉絲留言，大讚NaNa和曹柔理太可愛。

除了藝術高中同學間的友情以外，劇中的愛情線也是一大看點，預告中，曹柔理說出「你喜歡我嗎 」，這幕引起眾人討論，劉永才也附和： 「我當時不在，所以第一次看到的時候也心動了！」金允宇也說：「我看到預告時也很心動，因為我也不在現場。」這也讓主持人好奇，既然兩個男主角都不在場，那曹柔理這句話是對誰說的？令人印象深刻的預告，激起聊天室粉絲強烈好奇心。《Mimicus模仿者》每週三、五在LINE TV獨播。

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