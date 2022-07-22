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104.8萬起，延續韓系越野血統SsangYong Korando正式上市

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-07-22 20:55:20

獲得韓國金氏世界記錄最長壽車型的Korando，新改款車型預售近一個月以來，消費者反應熱烈，獲得一致好評，預售接單已超過原廠提供之年度配額，在廣獲青睞後，新改款Korando正式在台灣上市。

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SsangYong總代理永嘉雙龍汽車於22日宣布原裝進口全新Korando 全方位休旅，以建議售價104.8萬元起正式上市。前期預售接單已超過原廠提供之年度配額，目前正積極與原廠溝通產能，希望能盡速於9月前到港交車，讓喜愛Korando的首批準車主，享受韓系越野血統SUV的獨特魅力。車款配備SsangYong開發Deep Control智能安全輔助系統(含全速域Level 2半自動駕駛)，汽柴油雙動力設定，豪華頭等艙質感內裝與低重心超廣體車身等設計，以高CP值回饋長久以來支持SsangYong品牌的消費者。敬邀車主把握機會，預約展間試乘賞車。

全新Korando除通過Euro-NCAP 撞擊測試5顆星之評價外，全車標配Deep Control智能安全輔助系統包括全速域Level 2半自動駕駛、7顆防護氣囊、FVSA前車啟動警示、SDA安全車距警示、FCW前方碰撞警告、AEBS自動緊急煞車、HBA智慧型遠光燈、EAF開門防撞警示、RCTA後方車側警示、ESP 電子車身動態穩定控制、HSA 斜坡起步輔助、ARP 主動式側翻防止系統及74%車體高強度鋼材使用等在內，多達26項主被動安全系統，相關行車資訊皆可由10.25吋數位儀表進行操作與判讀，帶給車主無須妥協的安全性及可靠性。

全新Korando以低重心超廣體車身設計，改善SUV車型重心較高問題，不僅讓車輛具備較佳的操控性，更在標準5人座模式下能提供551公升置物空間，搭配6/4分離座椅及機能性貼心收納設計，符合車主收納需求。內裝鋪陳採豪華頭等艙概念，以軟質塑料、皮革包覆，搭配人體工學真皮座椅、前座冷熱座椅(附8向電動調整)、手機無線充電座、10.25吋全數位儀表、10吋大螢幕中控面板(附Apple CarPlay & Android Auto整合系統)，34色環景式氣氛燈及車室隔音強化，提供豪華質感兼具舒適之車室體驗。

1.6升柴油引擎，擁有輸出136ps最大馬力及33.0kgm最大扭力。
1.6升柴油引擎，擁有輸出136ps最大馬力及33.0kgm最大扭力。
全新Korando以原廠優化調教之引擎，提供不同動力需求，分別為1.5升汽油引擎，可輸出163p最大馬力及28.6kgm最大扭力，及1.6升柴油引擎，擁有輸出136ps最大馬力及33.0kgm最大扭力。變速箱為6速手自排(附三種行車模式)，搭配方向盤換檔撥片、低重心車身設計、前麥花臣/後多連桿懸吊系統及底盤強化副樑搭載，增加操控靈活性，並實現最高2,000公斤拖曳能力。打造出兼顧房車操控、越野性能與舒適車室的SUV車款。以城市冒險家姿態，大膽體驗車款所帶給駕駛者的無限樂趣。

1.5升汽油引擎，可輸出163p最大馬力及28.6kgm最大扭力。
1.5升汽油引擎，可輸出163p最大馬力及28.6kgm最大扭力。
全新Korando於22日正式上市，導入汽油菁英款、汽油旗艦款、柴油旗艦款共三款規格，以建議售價104.8萬元起的優惠價格提供消費者，竭誠歡迎您親臨全台SsangYong展間賞車試乘，感受Korando迷人的車款魅力。

  1. 全新Korando建議售
車型

 建議售價(萬元)
Korando 1.5汽油 菁英版

 104.8
Korando 1.5汽油 旗艦版

 122.8
Korando 1.6柴油 旗艦版

 129.8
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*本新聞稿所載車價，皆為建議售價，金額皆為新台幣，車輛之規格、配備及車色以實車為準。永嘉雙龍汽車保有隨時變更及解釋本專案之權利。
*本文中關於拖曳能力、Deep Control智能輔助駕駛系統及Level 2半自動駕駛等上述各項配備之作動可能有其條件限制及安全警告，商品規格說明受限於篇幅亦可能未盡完整，消費者於購買前務必洽詢 永嘉雙龍各展示中心或參閱 SsangYong官網相關說明，並應參閱使用手冊、配備說明書。
*有關詳細車色搭配資訊，請至全台各授權展示中心洽詢。

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