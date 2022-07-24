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台灣建立自衛能力　美議員：國會將推更多挺台法案

▲美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）表示，在台灣建立自我防衛能力的同時，美國國會議員將在「台灣關係法」基礎上，推出更多不同的法案支持台灣。圖為美國國會山莊。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）表示，在台灣建立自我防衛能力的同時，美國國會議員將在「台灣關係法」基礎上，推出更多不同的法案支持台灣。圖為美國國會山莊。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2022-07-24 00:00:00

（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國聯邦眾議員貝拉（Ami Bera）表示，在台灣建立自我防衛能力的同時，美國國會議員將在「台灣關係法」基礎上，推出更多不同的法案支持台灣。

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擔任聯邦眾議院外交事務委員會亞太小組主席的貝拉接受「日經亞洲」（Nikkei Asia）專訪時說：「在台灣建立自我防衛能力時，美國國會許多議員認為我們應該支持台灣。」

民主黨籍的貝拉指出：「我想您會看到多個不同的法案，是建立在『台灣關係法』的基礎上，即是確立一項基本原則，台灣人民應該要能決定他們的未來和前進的道路。」

美國眾議院於7月14日通過2023年國防授權法案，貝拉所提出旨在強化美台夥伴關係的「台灣和平與穩定法案」（Taiwan Peace and Stability Act）也納入其中。

另外，「美國之音」（Voice of America）和其他美媒報導，眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨天在記者會被問到美國該如何遏阻中國武力犯台時，她回答這是個非常重大的問題。

裴洛西說：「我們展現對台灣的支持至關重要。在台灣議題上，我們沒有人曾說過支持獨立，這要由台灣做決定。」

至於最近備受各方關切的訪台計畫，裴洛西以安全考量為由拒絕透露任何內容，她說：「這是安全議題，因此我現在不會討論那個問題（是否訪台）。」

北京當局在台海頻頻採取動作，各界對於中國武力犯台的擔憂與日俱增。美國國會議員多次提案要求美國政府協助台灣強化自我防衛能力，民主、共和兩黨成員也常以出訪行動展現對台灣的支持。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110722

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