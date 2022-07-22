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八點檔女神曬泳裝照！「褲子都嘸穿」秀美腿

▲高宇蓁大方秀出好身材，完全看不出已經43歲。（圖／翻攝自jeanjeankao IG）
▲高宇蓁大方秀出好身材，完全看不出已經43歲。（圖／翻攝自jeanjeankao IG）

記者李亞妮/綜合報導

2022-07-22 21:40:52

有「八點檔女神」之稱的高宇蓁，不僅長相亮眼又有絕佳演技，出道至今也演出許多八點檔本土劇，是劇迷們心目中的女神，不僅如此，近年來還經營保養品牌晉升CEO。這幾天台灣氣溫不斷飆高，許多藝人紛紛曬出海邊遊玩照片，高宇蓁也不例外，在昨（21）日深夜曬出福利照，大展好身材，驚艷大票網友。

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高宇蓁因保養得宜，已經43歲的她，在臉上仍看不出歲月的痕跡，她除了是「八點檔女神」之外，在三年前開始經營彩妝保養品，當起CEO，雖然曾慘賠高達七位數，但近年來憑著從商品研發、行銷方式、人事管理通通親力親為，總算讓營業額突破五億，事業經營的有聲有色，更獲得「最美CEO」美稱！


▲高宇蓁穿著低胸細肩帶背心，搭配寬鬆長褲，凸顯她的好身材。（圖／翻攝自jeanjeankao IG）
▲高宇蓁穿著低胸細肩帶背心，搭配寬鬆長褲，凸顯她的好身材。（圖／翻攝自jeanjeankao IG）
高宇蓁也經常在社群平台與紛絲分享生活日常，昨（21）日晚間更曬出一系列出海美照，只見她穿著細肩帶低胸背心，搭配寬鬆長褲，十分凸顯出她的高挑身材，不過往後滑照片，竟驚見原本的長褲已消失，取而代之的是美腿外露，原來裡面穿著的是高衩連身泳裝。

高宇蓁坐在透明半圓形坐椅上擺pose，大方秀出好身材，其中一張照片還與友人們一字排開，展現女團般的氣場，不少人都穿著比基尼入鏡，畫面相當養眼。高宇蓁也寫下對這場旅遊的感想，開心寫道：「好好玩呀，泡在海裡都不想起來，努力玩啦，回去才能繼續努力工作。」最後還大方自嘲：「每天吃好撐～不敢上磅秤了。」


▲高宇蓁（中）與朋友一字排開，氣勢不輸女團。（圖／翻攝自jeanjeankao IG）
▲高宇蓁（中）與朋友一字排開，氣勢不輸女團。（圖／翻攝自jeanjeankao IG）

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