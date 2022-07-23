大暑吃大薯開運！摩斯漢堡「買地瓜薯條送紅茶」倒數兩天
今（23）日是傳統二十四節氣的「大暑」，不僅是夏季最後一個節氣，往往也是一年之中最酷熱、溫度達到最高峰的時候。中央氣象局指出，周六、周日兩天有局部38度極端高溫發生的機率，提醒民眾小心中暑、預防熱傷害。大暑期間，台灣有吃鳳梨的習俗，此時的鳳梨不酸、最甜，並有「旺來」的開運喻意；另一民俗說法則是大暑吃根莖食物開運，像是馬鈴薯，因此又有「大暑吃大薯」的開運法。
之前在「小暑」節氣推出買薯條送紅茶的摩斯漢堡，這次也沒錯過，今明兩天再推出買大份黃金地瓜薯（55元），免費送大杯冰紅茶（40元），立刻引發網路熱議。多數網友都大讚摩斯漢堡的地瓜薯條，在速食界算是數一數二好吃，只有極少數抱怨像是薯條炸得好黑好乾。
買黃金地瓜薯送冰紅茶的活動反應褒多於貶，不少網友大推：「地瓜薯不錯，哪有難吃」、「有帶皮，超好吃」、「摩斯好吃啊，很脆」、「冷靜，這價格可以，味道先不爭論」、「份量味道都不錯，尤其內用吹冷氣更開心」，還有人認為這已算是摩斯漢堡最強優惠之一，照這點法再加買主餐，比直接買套餐還便宜35元。尤其是大暑天氣炎熱、毫沒食欲，地瓜薯條搭配紅茶當點心很不賴。
自稱是地瓜薯條開山始祖的頂呱呱，這次針對大暑並未祭出大薯優惠，但為了慶祝品牌48周年慶，8月26日前推出99元優惠小點組，每周更有一款特價48元的優惠單品。即日起至7月29日正是辣味炸雞48元，下周（7/30至8/5）則是雞脖子200g單點特價48元。