類熱浪發威！新北創20年來「高溫紀錄」 大台北恐飆40度
中央氣象局表示，今、明（23日、24日）2天受太平洋高壓影響，臺灣各地大多為晴到多雲且高溫炎熱，午後各地山區有零星短暫雷陣雨，桃園以北、宜蘭、臺東、屏東地 區及花蓮縱谷有38度以上高溫發生的機率。
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮，在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，昨天（22日）花蓮卓溪鄉41.4度、玉里鎮41.0度，再創設站以來最高溫紀錄，另外新北板橋區39.3度也創下20年以來最高溫紀錄。今天(23日)晨觀測資料顯示，台灣附近晴朗無雲，無降水回波，各地無降雨。清晨北部地區平地最低氣溫為24.9度，中部25.1度，南部23.2度，東部20.3度。
吳德榮說明，歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，受「熱帶大陸氣團」乾熱空氣影響，今日至下週一(23到25日)持續「晴朗酷熱」；今、明「類熱浪」發威，氣溫將再推高，花東縱谷有升至42度的機率，大台北亦有挑戰40度的可能。
各地中午前後紫外線達「危險級」，應避免戶外活動，慎防「熱傷害」。北部氣溫約為25到40度，中部25到38度，南部23到38度，東部20到42度。下週二、三 (26、27日)高溫逐日微降、仍在高檔，各地「晴朗酷熱」，應持續注意防曬、防中暑，午後山區偶有零星雨。（編輯：陳苾暐）