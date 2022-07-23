出獄夢碎！不滿續執行5年半刑期 張淑晶聲明異議遭駁回
女房東張淑晶去年10月因偽造文書，被判入獄服刑8個月，原定今年4/19執行期滿，但由於她又涉入坑殺房客的事件，今年4/8最高法院依誣告共14罪，判處張淑晶5年6個月，因此新北地檢署發出執行書，讓張淑晶接續執行5年6月部分誣告罪，張淑晶不服，認為此舉導致她無法出獄，向新北地院聲明異議，仍遭駁回。
據了解，張淑晶2014年起承租新北市一棟3層樓透天厝，不料她卻隱瞞房東敲換牆壁，將房子隔成數間套房出租，期間還坑殺了十餘名房客，事後大房東要求收回時，張女又找來人頭戶假裝租客，並偽造租約，欺騙前去點交的法院人員，被法官依偽造文書罪判處8個月徒刑定讞。
新北地檢署去年10/20上午通知報到執行，張淑晶卻未出現在現場，直到下午15時許，警方才持拘票將張淑晶拘提到案，全案在4/19執行期滿，但她另涉坑騙房東一案，一、二審均被依誣告罪判處5年6個月徒刑，今年4/7最高法院也駁回上訴確定，因此4/15日台灣高等檢察署，便火速將全案函送新北地檢署，讓張淑晶接續服刑。
得知出獄夢碎的張淑晶認為，自己僅剩4天便可以重獲自由，卻因接續執行無法出獄，故向新北地院提出聲明異議，對此，法官則表示，新北地檢署檢察官依確定判決指揮執行，並在收受卷宗後分案執行，沒有違法或不當之處，因此張女聲明異議，沒有理由，裁定駁回。（編輯：陳苾暐）