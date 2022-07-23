大暑限定！全家特大杯美式買1送1 7-11燕麥拿鐵5.7折
今（23）天是二十四節氣的「大暑」，是傳統裡一年最熱的日子，全台各地氣溫如其名飆高溫，假日兩天有局部38度極端高溫發生的機率。全家快閃開跑大暑1日限定優惠，開搶特大杯美式線上寄杯買一送一，7-11也有燕麥奶系列、咖啡加價購優惠。
全家在APP隨買跨店取祭出大暑限定優惠，今日上午10點起快閃開賣，特大杯美式（60元）買一送一，平均單杯30元；大杯嘉明拿鐵（75元）買2送1，平均單杯50元，等於打6.7折。各限50萬份，每人限購2組，可兌換至今年10月底。
此外，店內同步還有周末限定好康，周六、周日在全家門市買大杯極選拿鐵（65元），將發放小白單免費送第二杯，可於下周起（7/25至7/31）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一，平均單杯32.5元。
7-ELEVEN在7月26日前推出CITY CAFE大杯以上第二杯7折，報會員另可享當筆加價購優惠，加點大杯濃萃拿鐵（60元）、大杯脆酷摩卡咖啡（65元），任選2件88元，等於最低是6.8折起。
周六、周日（7/23、7/24）還有燕麥奶飲品第2杯10元，人氣極高的大杯冰燕麥拿鐵及大杯黑糖珍珠燕麥奶，原價都是75元，限時兩杯特價85元，平均單杯42.5元、等於是5.7折，自備飲料杯再折扣5元。