COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

大暑限定！全家特大杯美式買1送1　7-11燕麥拿鐵5.7折　

▲超商祭出「大暑」1日快閃優惠，全家線上寄杯特大杯美式買一送一，平均單杯30元。（圖／業者提供）
▲超商祭出「大暑」1日快閃優惠，全家線上寄杯特大杯美式買一送一，平均單杯30元。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-07-23 09:09:32

今（23）天是二十四節氣的「大暑」，是傳統裡一年最熱的日子，全台各地氣溫如其名飆高溫，假日兩天有局部38度極端高溫發生的機率。全家快閃開跑大暑1日限定優惠，開搶特大杯美式線上寄杯買一送一，7-11也有燕麥奶系列、咖啡加價購優惠。

我是廣告 請繼續往下閱讀
全家在APP隨買跨店取祭出大暑限定優惠，今日上午10點起快閃開賣，特大杯美式（60元）買一送一，平均單杯30元；大杯嘉明拿鐵（75元）買2送1，平均單杯50元，等於打6.7折。各限50萬份，每人限購2組，可兌換至今年10月底。

此外，店內同步還有周末限定好康，周六、周日在全家門市買大杯極選拿鐵（65元），將發放小白單免費送第二杯，可於下周起（7/25至7/31）在原店憑券兌換第2杯，等同於買一送一，平均單杯32.5元。

▲全家在APP快閃「大暑」一日限定優惠。（圖／手機截圖）
▲全家在APP快閃「大暑」一日限定優惠。（圖／手機截圖）
7-ELEVEN在7月26日前推出CITY CAFE大杯以上第二杯7折，報會員另可享當筆加價購優惠，加點大杯濃萃拿鐵（60元）、大杯脆酷摩卡咖啡（65元），任選2件88元，等於最低是6.8折起。

周六、周日（7/23、7/24）還有燕麥奶飲品第2杯10元，人氣極高的大杯冰燕麥拿鐵及大杯黑糖珍珠燕麥奶，原價都是75元，限時兩杯特價85元，平均單杯42.5元、等於是5.7折，自備飲料杯再折扣5元。
 

▲7-11原價75元的大杯冰燕麥拿鐵、大杯黑糖珍珠燕麥奶，假日限時兩杯特價85元。（圖／取自7-ELEVEN粉專）
▲7-11原價75元的大杯冰燕麥拿鐵、大杯黑糖珍珠燕麥奶，假日限時兩杯特價85元。（圖／取自7-ELEVEN粉專）

大暑吃大薯開運！摩斯漢堡「買地瓜薯條送紅茶」倒數兩天

熱到爆！全家「霜淇淋、拿鐵」買1送1　7-11冰棒也買1送1

熱到芭比Q！六家手搖飲、咖啡買一送一懶人包：周末喝爆

限5天！7-11氣泡水買1送1「整箱搬」 大罐烏龍茶10元再現

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

若未來Netflix相關打擊「寄生帳號」措施也進入台灣，你能接受嗎？

不能接受
接受
80.82%19.18%
2022-07-20-2022-07-27
鬼月你最不敢做的禁忌？

鬼月你最不敢做的禁忌？

繼續作答
即時
推薦閱讀