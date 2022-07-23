川普言幕僚巴農藐視國會遭定罪　美眾院委員會：法治勝利

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路透社報導，每項罪名可處30天到1年有期徒刑，以及100美元到10萬美元罰款。美國聯邦地區法院法官尼柯爾斯（Carl Nichols）將判刑日期定在10月21日。
由8名男性和4名女性組成的陪審團經過不到3小時的審議後裁定罪名成立，標誌著自1974年以來首度起訴成功的藐視國會案，當年一名法官判定導致前總統尼克森（Richard Nixon）下台的水門案醜聞同謀李迪（G. Gordon Liddy）有罪。
巴農是共和黨籍前總統川普2016年總統選戰關鍵顧問，2017年擔任白宮首席策士，兩人關係後來出現嫌隙，不過又獲得修補。巴農也在右翼媒體中扮演重要角色。
裁定結果出爐後，巴農對媒體說：「我們今天在這裡輸了一場戰役。我們正在打仗。」
巴農痛批「那個作秀審判委員會的成員」，說這些人「沒膽親自來到這裡，在公開法庭上作證」。他選擇不作證為自己辯護。
特別委員會民主黨籍主席湯普森（Bennie Thompson）和共和黨籍副主席麗茲．錢尼（Liz Cheney）透過聲明表示：「巴農遭定罪是法治的勝利。」
他們還說：「正因必須對所有該為1月6日事件負責任的人究責，任何妨礙我們調查這些事務的人都應承擔後果。沒人能凌駕於法律之上。」（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1110723