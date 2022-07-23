不只會跑行程！蔡適應評比輾壓謝國樑　拚基隆納1280月票

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民進黨發言人黃彩玲主持的網路實境節目《一碗麵的時間》在21日首播，由台中市長參選人蔡其昌打頭陣，22日則是找來基隆市長參選人蔡適應錄製節目。蔡適應除了在節目中親自煮「迷你漁夫鍋麵」，並與黃彩玲暢談從政的事蹟，如為何會被基隆市民稱為「暖男」，以及拍攝時尚雜誌的小故事等。就在錄影的空擋時，蔡適應也接受媒體的訪問。
在記者問到對於新節目的看法時，蔡適應表示，感謝中央黨部策劃了這樣的新節目，他認為過去的訪談節目形式較為生硬，知道此節目的活潑形態後，立刻表達來大展身手的意願。
蔡適應也說，參與節目錄製除了想讓選民了解自己以及未來的施政理念外，也想讓向全台民眾介紹來自全台最重要魚市場——基隆「崁仔頂」的海鮮，因此選擇分享基隆的特色料理「迷你漁夫鍋麵」，希望在炎熱的夏季，讓大家感受令他自豪的基隆海鮮風味搭配沁涼啤酒所迸發的火花。
記者提問關於「如何調整相較於對手稍晚起步的選戰步調」時，蔡適應表示，跑行程是他自從有機會參與公共事務後，便一直努力在做的事情，和獲得市長參選提名與否無關。在他擔任三屆市議員、兩任立法委員的期間，便持續不斷為市民服務，並因此獲得了公督盟連續11次優秀立委的評鑑。
蔡適應更進一步強調，跑行程固然重要，但市民更希望能看到的是一個政治人物為了城市、為了國家做了哪些努力，因此相較於對手過去擔任立委時獲得「不合格立委」評鑑，他無愧於市民所託，並讓市民感受到自己有在努力讓城市改變的心，這就是他和對手間最大的差別。
而提及最近被對手攻擊的「1280月票」政見議題，蔡適應表示，過去基隆在國民黨幾十年的執政下，並沒有參與進「1280月票」這樣的制度。而在林右昌剛接任時，基隆的負債比是瀕臨舉債上限的49.5%，只能從減少負債開始改變基隆。他和林右昌攜手合作，一方面從中央爭取補助，一方面在地方努力節流減少負債，在經過8年的努力後，基隆才有餘裕加入嘗試加入「1280月票」方案的討論。
蔡適應說，雙北一年在「1280月票」上的補貼金額接近10億元，若基隆加入方案，還需要和台鐵、國道客運業者等非基隆市府管轄單位商討補貼款分攤問題。蔡適應也進一步解釋，在2019年時，他已經就該政策於立法院提出正式質詢，私下也舉辦過協調會，並拜會過相關單位無數次，但在上述癥結點中，仍有無法突破之處，且需要做財政精算。
記者最後問到，林右昌執政八年，改變了基隆許多樣貌，蔡適應該如何延續林右昌的政績？蔡適應表示，他和市府團隊已經合作許多年，不會讓市民有市政空轉的疑慮，最重要的是要基隆人願意持續在基隆生根，因此「基隆河谷廊帶開發計畫」、「基隆水岸都市開發計畫」、「歷史文化起點城市」、「海洋城市」等基隆人最關心的，也是基隆最需要的主軸，他會持續推動，並會在之後一步步公佈以上這些基隆作為大台北地區「海洋門戶」政策的詳細內容。