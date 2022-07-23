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貴州罹癌女疑遭夫利用、賣慘賺錢！官方「闢謠」反被罵翻

▲貴州罹癌女小敏疑遭丈夫虐待的事件，在微博等平台上引發爭議。（圖／翻攝自澎湃新聞）
▲貴州罹癌女小敏疑遭丈夫虐待的事件，在微博等平台上引發爭議。（圖／翻攝自澎湃新聞）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-07-23 10:01:27

中國1名29歲女子「小敏」，在生完4個小孩後罹患甲狀腺癌，丈夫為了照顧妻子，透過抖音帳號「小敏來了」，紀錄夫妻生活日常，順便賺取一點生活費；不過近日有網友發現，小敏疑似遭丈夫虐待，被逼「賣慘」賺錢，當地政府獲報後介入調查，並將小敏送醫，事後公安部門聲稱是網友們誤解，但有關說法並不被買單。

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綜合中媒報導，近日在貴州六盤水，有多名網友爆料，1名叫「小敏」的網紅，疑似遭夫家虐待。因小敏在片中透露，生下4名孩子後驗出患有甲狀腺癌，大部分時間都臥床在家。有網民聲稱，病重的小敏被夫家嫌棄，一度趕她出門，小敏只能直播抗癌生活賺點錢維生，但後來她丈夫又將她接回，還不時一起拍片直播，說自己照顧妻子多辛苦，卻被眼尖的網友發現，小敏身上疑似出現傷口潰爛、生蛆的慘況，質疑她根本就沒有得到合適的照顧。

事件在網上越演越烈，7月22日，水城區人民政府發布通報稱，女子證實為蟠龍鎮發貢村村民錢文敏，經醫學檢查診斷，顯示為甲狀腺惡性腫瘤伴肝臟、脾臟、胰腺多部位淋巴結及骨轉移癌，腰部、臀部、骶尾部壓瘡IV期，腫瘤相關性貧血（重度），已被送到六盤水市人民醫院治療，相關部門也在查證網友所觀察到的問題是否屬實。

不久後，六盤水公安局工作人員聲稱，小敏長期臥病在床，一直是丈夫在照顧，直播當天剛好丈夫在替小敏清洗，整件事是網友誤解了。

不過對於公安人員的說法，許多中國網友顯然不買單，質疑「四期壓瘡都那麽大的孔洞了，是一次兩次、一天兩天能形成的嗎？更何況都生蛆了」、「精心照料會招蛆？騙誰呢？又不是沒照顧過人，真是搞笑」、「有人精心照料的癱瘓病人或許仍會有褥瘡，但如果說會生蛆誰也不相信」。

此外，也有當地媒體引述資深護理人員透露​，長期臥床固然容易長褥瘡，但小敏的褥瘡達到四期，是褥瘡中非常嚴重的情況，並非一朝一夕形成，屬於護理不周，不可能是像其丈夫所說2天沒注意而造成這種情況，只有長期疏忽護理才會發展成這樣。至於事情真相到底如何，仍有待後續釐清。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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