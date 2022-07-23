貴州罹癌女疑遭夫利用、賣慘賺錢！官方「闢謠」反被罵翻

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事件在網上越演越烈，7月22日，水城區人民政府發布通報稱，女子證實為蟠龍鎮發貢村村民錢文敏，經醫學檢查診斷，顯示為甲狀腺惡性腫瘤伴肝臟、脾臟、胰腺多部位淋巴結及骨轉移癌，腰部、臀部、骶尾部壓瘡IV期，腫瘤相關性貧血（重度），已被送到六盤水市人民醫院治療，相關部門也在查證網友所觀察到的問題是否屬實。
不久後，六盤水公安局工作人員聲稱，小敏長期臥病在床，一直是丈夫在照顧，直播當天剛好丈夫在替小敏清洗，整件事是網友誤解了。
不過對於公安人員的說法，許多中國網友顯然不買單，質疑「四期壓瘡都那麽大的孔洞了，是一次兩次、一天兩天能形成的嗎？更何況都生蛆了」、「精心照料會招蛆？騙誰呢？又不是沒照顧過人，真是搞笑」、「有人精心照料的癱瘓病人或許仍會有褥瘡，但如果說會生蛆誰也不相信」。
此外，也有當地媒體引述資深護理人員透露，長期臥床固然容易長褥瘡，但小敏的褥瘡達到四期，是褥瘡中非常嚴重的情況，並非一朝一夕形成，屬於護理不周，不可能是像其丈夫所說2天沒注意而造成這種情況，只有長期疏忽護理才會發展成這樣。至於事情真相到底如何，仍有待後續釐清。
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