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大暑消火氣！TENGA狂賣30棟101高　台灣老司機最愛經典款

▲Tenga除了太空杯賣得好之外，周邊產品也往潮流、送禮市場邁進，圖為紅色經典杯衛生紙盒。(圖／翻攝官網)
▲Tenga除了太空杯賣得好之外，周邊產品也往潮流、送禮市場邁進，圖為紅色經典杯衛生紙盒。(圖／翻攝官網)

記者周淑萍/綜合報導

2022-07-23 10:46:52

大暑在家消暑氣！日本成人用品TENGA慶祝17週年活動，串聯線上線下通路推出「TENGA祭」，官網滿500元額即可用99元加購原價260元的經典杯。實體直營店同慶，消費滿額送周邊還可參加抽獎。同時TENGA也分享了台灣的超狂銷量，6年期間累積TENGA杯的數量有30棟101大樓的高度，可見台灣隱性需求量相當高。

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TENGA曾經是老司機們到日本旅遊的低調伴手禮之一，隨著2016年引進台灣之後，台灣民眾網路下單即可取得。根據TENGA統計，自2016年底開拓台灣市場至今超過6年，除了有太空杯之外，還有保健相關的產品推出，像是精子顯微鏡、自主訓練杯等。而旗下的太空杯所有款式在台累積銷售量以逼近30棟101大樓，其中最熱賣的依舊是紅色經典杯，此外，TENGA台灣也指出，在疫情期減少外出，近年業績更是不降反升。而在全球的銷量也是相當狂，17年之間在全球累積出貨量超過一億以上。

▲「TENGA祭」將從即日起開跑，凡至官網消費滿500元即可以99元加價紅色經典CUP。（圖／翻攝官方）
▲「TENGA祭」將從即日起開跑，凡至官網消費滿500元即可以99元加價紅色經典CUP。（圖／翻攝官方）
17週年慶的「TENGA祭」將從即日起開跑，凡至官網消費滿500元即可以99元加價紅色經典CUP，還能在八月收到驚喜券。另外，全台TENGA SHOP 也舉辦抽抽樂活動，消費滿500元即可獲得1次抽獎機會，參加就能獲得TENGA 祭典原創鉛筆，最大獎有機會獲得經典紅色TENGA CUP全套五款。此外，TENGA也推出全新新品TENGA BOBBLE即日起正式在台上市。

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